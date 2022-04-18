Nihat Kırmızı: Galatasaray, Türk futbolunun yüzde seksenidir - Son Dakika
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Nihat Kırmızı: Galatasaray, Türk futbolunun yüzde seksenidir

18.04.2022 23:59
Nihat Kırmızı: Galatasaray, Türk futbolunun yüzde seksenidir

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında sarı kırmızılı takımın, Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmasını ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında  sarı kırmızılı takımın, Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmasını ardından açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY ÖNÜMÜZDEKİ YIL ŞAMPİYON OLACAKTIR"

Kırmızı, gelecek yıl sarı kırmızılı takımı şampiyon olacağını söylerken, "Oyuncularda bu bilinçle çıkıyor. Futbol üç neticeli bir oyun. Bu sezon daha fazla galibiyet almak isterdik, daha iyi yerde olmak isterdik. Önümüzdeki senelerde yaşayacağımıza eminim. Galatasaray camiası başarılarla doludur, geleceği de dolu olacaktır. Bizde elimizden geldiğince görevimizi yapmaya çalıştık, hatalarımız olmuştur. Varsa hatalar herkesten af dileriz. Görevi teslim edeceğimiz arkadaşlara yapabileceğimiz en iyi noktada teslim etmek istiyoruz. Galatasaray önümüzdeki sene şampiyon olacaktır, şampiyonluk için oynayacaktır" dedi. "GALATASARAY, TÜRK FUTBOLUNUN YÜZDE SEKSENİDİR"Galatasaray'ın genç oyuncularının Türk futbolunun geleceği olduğunu ifade eden Kırmızı, "Türk futbolunun kurtuluşu oyuncular yetiştirmemiz. Tecrübeli oyuncular gençlere tecrübe katacaktır. Yerli ve yabancı efsane oyuncularımız oldu. Yine gençler daha fazla yer bulacaktır önümüzdeki sene yabancı sınırlaması olacağı için. Türk oyuncular daha fazla şans bulacak. Gençlere fırsat olacak. Galatasaray için büyük bir şans, altyapısı çok kuvvetli. Avrupa'ya çok genç oyuncu yetiştirmiş, yıldız yapmıştır. Döndüklerinde başka takımların bile başarılı olmasını sağlamıştır. Galatasaray, Türk futbolunun yüzde seksenidir. Önümüzdeki seneler genç futbolcular daha fazla şans bularak Türk futbolunu daha iyi temsil edecektir" ifadelerini kullandı. "KADRO KARARINI TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ VERECEKTİR"

Sezonu en iyi şekilde tamamlamak istediklerini söyleyen Kırmızı, "Galibiyet alıp fazla puanla tamamlamak istiyoruz. Kadro kararını teknik direktörümüz verecektir. Bir seçim dönemindeyiz ve iki kıymetli aday var. Birlik ve beraberlik içerisinde bir güç halinde önümüzdeki sezonun planlaması yapılacaktır. Onu da gelecek arkadaşlar karar verecektir" açıklamasında bulundu.

- İstanbul
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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nihat Kırmızı: Galatasaray, Türk futbolunun yüzde seksenidir - Son Dakika


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