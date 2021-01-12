Nihat Özdemir: Bursaspor bu sene büyük atılım yaptı - Son Dakika

Nihat Özdemir: Bursaspor bu sene büyük atılım yaptı

Nihat Özdemir: Bursaspor bu sene büyük atılım yaptı
Son Güncelleme: 12.01.2021 20:26

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Umut ediyoruz ki, mart ayından itibaren yavaş yavaş taraftarları tribünlere alabiliriz. Mayıs ayında maçların seyircili oynanmasını hayal ediyor ve arzuluyoruz" dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Umut ediyoruz ki, mart ayından itibaren yavaş yavaş taraftarları tribünlere alabiliriz. Mayıs ayında maçların seyircili oynanmasını hayal ediyor ve arzuluyoruz" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Bursaspor-Fraport-TAV Antalyaspor maçını izlemek üzere gittiği Bursa'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Özdemir, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar ile birlikte Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen ve Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'a nezaket ziyaretlerinde bulundu. Başkan Özdemir, ziyaretlerde Vali Canbolat, Belediye Başkanı Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Şen ve Emniyet Müdürü Aslan'a A Milli Takım forması takdim etti.

Ziyaretlerin ardından Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile birlikte Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanan Bursaspor-Fraport-TAV Antalyaspor müsabakasını izledi.NİHAT ÖZDEMİR: BURSASPOR, TÜRK FUTBOLUNDA AYRI BİR YERE SAHİP BİR TAKIMTFF Başkanı Nihat Özdemir, Bursa'nın kenisi için önemli bir şehir olduğunu vurgulayarak, yıllardır Bursa'da enerji dağıtımı yaptıklarını ifade ederek, "Bursaspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile maçını izlemeye geldik. Başarılı bir şekilde bu noktaya geldi Bursaspor. Başarılarının devam etmesini dilerim. Bursaspor, Türk futbolunda ayrı bir yere sahip bir takım. Bu sene büyük bir atılım yaptı. Türkiye'de bu işi uygulayan ilk olarak Altınordu Spor Kulubü. Şimdi de Bursaspor böyle bir karar aldı. Hiç yabancı olmadan, tamamen altyapıdan gelen futbolcularla ligi götürmek. Bu kararı biz yürekten destekledik. Başarılı oluyorlar bunu Türkiye Kupası'nda da gösterdiler. TFF 1'inci Lig'de de iyi mücadele ediyorlar. Bu bizim için bir iftihar meselesi. Her zaman kalbimiz onlarla beraber" dedi."MAYIS AYINDA MAÇLARIN SEYİRCİLİ OYNANMASINI HAYAL EDİYOR VE ARZULUYORUZ"Nihat Özemir, pendeminin dünyayı fazlasıyla etkilediğini ifade ederek, "Yalnız Türkiye'de değil dünyada da tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanıyor. Bu tarz maçların güzel olduğu savunulamaz. Seyirci, maçların en büyük öznesidir. Bu dönemde seyircili oynama mümkün görünmüyor. Gıda sektöründe müşteri kabul edilmezken stadyumlara da şu an için seyirci almamız mümkün değil. Ama yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada gördük ki ülkemiz pandemi sürecini iyi yönetiyor ve iyiye gidiyor. Hafta içinde de aşı uygulamaları ülkemizde başlanacak, neticelerini hızla alacağız. Umut ediyoruz ki, mart ayından itibaren yavaş yavaş taraftarları tribünlere alabiliriz. Mayıs ayında maçların seyircili oynanmasını hayal ediyor ve arzuluyoruz. Türkiye'de oynanacak Şampiyonlar Ligi finali var. Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacağız. Bizim hedefimiz yalnız Türkiyemizde değil, Avrupa'da da maçların seyircili oynanmasıdır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Nihat Özdemir: Bursaspor bu sene büyük atılım yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nihat Özdemir: Bursaspor bu sene büyük atılım yaptı - Son Dakika
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