Nihat Özdemir: Bursaspor bu sene büyük atılım yaptı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Umut ediyoruz ki, mart ayından itibaren yavaş yavaş taraftarları tribünlere alabiliriz. Mayıs ayında maçların seyircili oynanmasını hayal ediyor ve arzuluyoruz" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Bursaspor-Fraport-TAV Antalyaspor maçını izlemek üzere gittiği Bursa'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Özdemir, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar ile birlikte Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen ve Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'a nezaket ziyaretlerinde bulundu. Başkan Özdemir, ziyaretlerde Vali Canbolat, Belediye Başkanı Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Şen ve Emniyet Müdürü Aslan'a A Milli Takım forması takdim etti.