Nihat Özdemir: TFF Başkanı istifa etti, Servet Yardımcı seçime kadar vekaleten görevi yürütecek - Son Dakika

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrası istifa etti.

TFF'den yapılan yazılı açıklamada, yapılacak yeni seçime kadar başkanlık görevine Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın vekalet edeceği belirtildi.

AA'nın haberine göre Yardımcı'dan boşalan başkan vekilliği görevine ise Mustafa Çağlar'ın getirildiği kaydedildi.

Özdemir'in istifa gerekçesi açıklanmadı.

Haziran ayındaki Genel Kurul'da seçim maddeli toplantı olup olmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

Görev süresi Haziran 2023'te doluyordu

1 Haziran 2019'da TFF Başkanı seçilen Nihat Özdemir'in görev süresi Haziran 2023'te doluyordu.

Özellikle naklen yayın ihalesiyle ilgili tartışmalar ve Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Ali Palabıyık dahil 13 hakem hakkında verdiği liste dışı bırakma kararı son dönemde TFF'ye yönelik eleştirilerin artmasına neden olmuştu.

Başta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas olmak üzere bazı kulüp başkanları, bir süredir Özdemir'in istifasını istiyordu.

Tahkim Kurulu, MHK'nin 13 hakemi Süper Lig görev listesinden çıkarması kararını iptal etmişti.

Geçtiğimiz günlerde TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan da görevinden istifa etmişti.

Baykan istifasına gerekçe olarak MHK kararını göstermişti.