Nijeryalı futbolcu \'\'Arda\'\' adını alıp Türkiye\'de milyonlarca liralık vurgun yaptı

Spor

Türkiye'de 14 farklı takımda oynayan Nijeryalı futbolcu Uche Odimba, bu kez yeşil sahalarla ilgili değil dolandırıcılıkla anılıyor. Alt liglerdeki takımlarda oynayan ve Türk vatandaşlığı alarak "Arda" adını alan Odimba'nın organize suç örgütüne katıldığı ortaya çıktı.

MİLYONLARCA LİRALIK VURGUN YAPTI

Telefon dolandırıcılığı yaparak birçok kişiyi ağına düşüren Odimba'nın 2,5 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi. Ekol TV'nin haberine göre, Odimba sahte kimlik ve belgelerle Bulgaristan'dan bir kişiyi "miras" kaldı yalanıyla tuzağa çekti. Odimba'ya inanan şahıs 2,5 milyon lira para gönderdi.

İSTANBUL'DA TUTUKLANDI

Dolandırıldığını anlayan mağdur, durumu ekiplere bildirdi. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri tespit etti. İstanbul'da olduğu belirlenen Odimba ve 3 suç ortağı gözaltına alındı. Odimba'nın çeteye banka hesabı temin ettiği ve her vurgundan büyük pay aldığı ortaya çıktı. Hakim karşısına çıkarılan Odimba ve beraberindekiler tutuklanarak cezaevine gönderildi.