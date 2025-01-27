Nijeryalı futbolcu ''Arda'' adını alıp Türkiye'de milyonlarca liralık vurgun yaptı - Son Dakika
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Spor

Nijeryalı futbolcu ''Arda'' adını alıp Türkiye'de milyonlarca liralık vurgun yaptı

Nijeryalı futbolcu \'\'Arda\'\' adını alıp Türkiye\'de milyonlarca liralık vurgun yaptı

Türkiye'de 14 farklı takımda oynayan ve Türk vatandaşlığı alarak ''Arda'' adını alan Nijeryalı futbolcu Uche Odimba, dolandırıcılıktan tutuklandı. Odimba'nın telefon dolandırıcılığı yaparak 2,5 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi. Sahte kimlik ve belgelerle bir kişiyi 'miras' yalanıyla tuzağa çeken Odimba, İstanbul'da yakalandı ve tutuklandı.

27.01.2025 10:42
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Türkiye'de 14 farklı takımda oynayan Nijeryalı futbolcu Uche Odimba, bu kez yeşil sahalarla ilgili değil dolandırıcılıkla anılıyor. Alt liglerdeki takımlarda oynayan ve Türk vatandaşlığı alarak "Arda" adını alan Odimba'nın organize suç örgütüne katıldığı ortaya çıktı.

MİLYONLARCA LİRALIK VURGUN YAPTI

Telefon dolandırıcılığı yaparak birçok kişiyi ağına düşüren Odimba'nın 2,5 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi. Ekol TV'nin haberine göre, Odimba sahte kimlik ve belgelerle Bulgaristan'dan bir kişiyi "miras" kaldı yalanıyla tuzağa çekti. Odimba'ya inanan şahıs 2,5 milyon lira para gönderdi.

İSTANBUL'DA TUTUKLANDI

Dolandırıldığını anlayan mağdur, durumu ekiplere bildirdi. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri tespit etti. İstanbul'da olduğu belirlenen Odimba ve 3 suç ortağı gözaltına alındı. Odimba'nın çeteye banka hesabı temin ettiği ve her vurgundan büyük pay aldığı ortaya çıktı. Hakim karşısına çıkarılan Odimba ve beraberindekiler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son Dakika Spor Nijeryalı futbolcu ''Arda'' adını alıp Türkiye'de milyonlarca liralık vurgun yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Veysi Karaman:
    bı siz eksiktiniz 65 0 Yanıtla
  • Şerif Ilhan:
    biz beceremeyip elin oğlu nasıl yapıyor valla helal olsun demekten başka laf kalmiyor 29 7 Yanıtla
  • Ismail Bayrak (ayşe bayrak):
    kolay vatandaşlık alınabilmesi üzerine düşünmeliyiz… 34 1 Yanıtla
  • Mehmet B:
    T kimliğine bak nerelere düştü 31 3 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Helal olsun... 11 7 Yanıtla
  • Turan:
    soyadı eser mi 16 0 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    ipini koparana vatandaşlık veren dünyada başka bir ülke yok oy için her şeyi yapan bir iktidar ve buna ses çıkarmayan muhalefet 4 3 Yanıtla
  • Beykozlu:
    Bizim yapamadığımzı yapmış helal olsun 1 5 Yanıtla
  • Remzi Özdemir:
    yorumları neden siliyorsunz 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Nijeryalı futbolcu ''Arda'' adını alıp Türkiye'de milyonlarca liralık vurgun yaptı - Son Dakika
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