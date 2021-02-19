Nilüferli milli atletten rekor ve paralimpik kotası - Son Dakika
Üye Girişi

Nilüferli milli atletten rekor ve paralimpik kotası

19.02.2021 12:59

BURSA'da Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ve milli takım oyuncusu Hakan Cira, Dubai 2021 World Para Athletichs Grand Prix kota yarışlarında hem Türkiye rekoru kırdı hem de Tokyo'da yapılacak paralimpik yarışlarına katılma hakkı elde etti.

BURSA'da Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ve milli takım oyuncusu Hakan Cira, Dubai 2021 World Para Athletichs Grand Prix kota yarışlarında hem Türkiye rekoru kırdı hem de Tokyo'da yapılacak paralimpik yarışlarına katılma hakkı elde etti.

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Türkiye'de ve uluslararası arenada hem Nilüfer'i hem de Bursa'yı başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Katıldığı ulusal ve uluslararası turnuva ve şampiyonalarda aldığı sonuçlarla büyük gurur yaşatan Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları, yeni bir başarının daha altına imza attı. Dubai'de gerçekleştirilen 2021 World Para Athletichs Gran Prix'de kota yarışlarına katılan Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ve milli takım oyuncusu Hakan Cira, hem rekor kırdı hem de paralimpik yarışlarına katılma hakkı kazandı. Yarışların 400 metre T13 kategorisinde elde ettiği 49.58'lik derecesiyle Türkiye rekorunu kıran Cira, gümüş madalyanın sahibi oldu. Ayrıca dünya sıralamasında 6'ncı sıraya yükselen Hakan Cira, bu başarısıyla Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılacak paralimpik oyunlarına katılma hakkı elde etti.

Hakan Cira ayrıca, mart ayında Tunus'ta yapılacak Grand Prix'de, dünya sıralamasında üst sıralara çıkmak için yarışacak.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

nilüfer belediyesi, Dubai, Tokyo, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nilüferli milli atletten rekor ve paralimpik kotası - Son Dakika


Son Dakika
13:44 Dünya yıldızı Bonucci, Fenerbahçe'nin teklifini düşünmeden geri çevirdi! Nedeni parayla ilgili değil
13:42 Kılıçdaroğlu, Jahrein olarak bilinen Ahmet Sonuç'a 200 bin liralık manevi tazminat davası açtı
13:37 Dünyaca ünlü stoper Bonucci, Fenerbahçe'nin teklifini düşünmeden reddetti! Sebebi para değil
13:39 Canlı yayını eve gelen ödeme emriyle bölünen Serdar Ortaç ateş püskürdü: Ödemiyorum
13:37 Kılıçdaroğlu, fenomen Jahrein'e 200 bin liralık manevi tazminat davası açtı
13:34 Canlı yayın esnasında eve gelen ödeme emrini gören Serdar Ortaç isyan etti: Ödemiyorum lan
12:19 Meksika'da hastaneden taburcu edilen kız çocuğu, asansörde sıkışarak feci şekilde can verdi
12:13 6 yaşındaki kız çocuğu, hastaneden taburcu edildiği sırada asansöre sıkışarak öldü
12:15 Fener'den Real Madrid'e transfer olan milli yıldız Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı
12:08 Arda Güler'in Real Madrid'de kazanacağı çılgın maaş ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2023 14:24:56. #1.11#
SON DAKİKA: Nilüferli milli atletten rekor ve paralimpik kotası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement