Noa Lang teklifi kabul etti! Galatasaray ilk transferini gerçekleştiriyor

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig devi Galatasaray, ilk transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.

NOA LANG ADIM ADIM GALATASARAY'A

İtalya ve Hollanda basınında çıkan haberlere göre; Serie A ekibi Napoli, kadrosunda düşünmediği Hollandalı sol kanat oyuncusu Noa Lang'a veda ediyor. Galatasaray'ın, 26 yaşındaki oyuncunun transferinde son aşamaya geldiği belirtildi.

GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Galatasaray, Noa Lang'ın kiralık transferi için Napoli'nin ardından oyuncu tarafıyla da anlaşmaya vardı. Haberde, sarı-kırmızılıların Noa Lang'ı tüm maaşını ödeyerek kiralık olarak kadrosuna katacağı belirtildi. Ayrıca sözleşmede 30 milyon euro'luk opsiyon maddesinin de olacağı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 18 maça çıkan deneyimli oyuncu Noa Lang, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.