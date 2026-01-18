Noa Lang teklifi kabul etti! Galatasaray ilk transferini gerçekleştiriyor - Son Dakika
Noa Lang teklifi kabul etti! Galatasaray ilk transferini gerçekleştiriyor

18.01.2026 22:53
Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, rotayı İtalya'ya çevirmişti. Sarı-kırmızılılar, Napoli forması giyen Noa Lang transferini bitirmek üzere. Noa Lang, Galatasaray'dan gelen teklifi kabul etti. Sarı-kırmızılılar, yıldız ismi kiralık olarak kadrosuna katacak.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig devi Galatasaray, ilk transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.

NOA LANG ADIM ADIM GALATASARAY'A

İtalya ve Hollanda basınında çıkan haberlere göre; Serie A ekibi Napoli, kadrosunda düşünmediği Hollandalı sol kanat oyuncusu Noa Lang'a veda ediyor. Galatasaray'ın, 26 yaşındaki oyuncunun transferinde son aşamaya geldiği belirtildi.

GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Galatasaray, Noa Lang'ın kiralık transferi için Napoli'nin ardından oyuncu tarafıyla da anlaşmaya vardı. Haberde, sarı-kırmızılıların Noa Lang'ı tüm maaşını ödeyerek kiralık olarak kadrosuna katacağı belirtildi. Ayrıca sözleşmede 30 milyon euro'luk opsiyon maddesinin de olacağı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 18 maça çıkan deneyimli oyuncu Noa Lang, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    hergün bi bomba patlıyor daha bişey görmedik 9 0 Yanıtla
  • 5130387 5130387:
    bu kadar paranin suyu nerden akiyor .maliye arastirmasi lazim 0 0 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN AHMET YILDIZHAN:
    tanımam etme performans oda iyi degil 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
