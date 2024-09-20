Norveçli yıldız İsrail'den gelen transfer teklifini reddetti: Hesabıma kanlı para girmesini istemiyorum - Son Dakika
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Spor

Norveçli yıldız İsrail'den gelen transfer teklifini reddetti: Hesabıma kanlı para girmesini istemiyorum

Norveçli yıldız İsrail\'den gelen transfer teklifini reddetti: Hesabıma kanlı para girmesini istemiyorum

Rosenborg'un Norveçli futbolcusu Ole Saeter, İsrail ekibi Maccabi Haifa'dan gelen transfer teklifini, "Hesabıma kanlı para girmesini istemiyorum" diyerek reddetti.

20.09.2024 15:27
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7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye bomba yağdıran ve on binlerce sivili gözünü kırpmadan katleden İsrail'in zulmüne yönelik tepkiler dinmiyor.

Norveç ekiplerinden Rosenborg'un yıldızı Ole Saeter, İsrail ekibi Maccabi'den teklif aldığını ancak Filistin'e yapılan zulüm sebebiyle bu teklifi reddettiğini açıkladı.

"MASUM HAYATLARA SON VEREN BİR ÜLKEYİ TEMSİL ETMEYECEĞİM"

Ole Saeter yaptığı açıklamada, "Maccabi Haifa'nın teklifini reddettim. Çünkü masum hayatlara son veren bir ülkeyi temsil etmeyeceğim. Benim değerlerimi hiçbir para satın alamaz" ifadelerini kullandı.

Norveçli yıldız İsrail'den gelen transfer teklifini reddetti: Hesabıma kanlı para girmesini istemiyorum

"500 MİLYON TEKLİF ETSELER BİLE KABUL ETMEM"

Kanlı parayı istemediğini söyleyen Norveçli futbolcu, "Bana 500 milyon teklif etseler bile kabul etmem. Banka hesabımda kana bulanmış para istemem" ifadelerini kullandı.

Norveç, İsrail, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Norveçli yıldız İsrail'den gelen transfer teklifini reddetti: Hesabıma kanlı para girmesini istemiyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Murat Çevre:
    ADAM SİN 45 0 Yanıtla
  • Ayhan Cansever:
    helal olsun babayiğit 38 0 Yanıtla
  • Ekrem Tepecik:
    Ne onurlu bir davranış Allahım sayılarını artırsın. 33 0 Yanıtla
  • GÖKHAN DUMAN:
    helal olsun yakışanı yapmış ?? 28 0 Yanıtla
  • celal doğan:
    Adam adam adam 25 0 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    Helal olsun, Rabbim sayısını artırsın. 18 0 Yanıtla
  • Adnan Acar:
    halal olsun dayı oğli 13 0 Yanıtla
  • Morfe:
    Adam 13 0 Yanıtla
  • Haydar dikbaş:
    Antalyasporda gönderdiği adamı geri cagırmıştı.hangimiz israile karsıyız anlayamadım 8 1 Yanıtla
  • Hacı Yilmaz:
    Şerefli insan hali başka 5 0 Yanıtla
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