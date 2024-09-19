UEFA Şampiyonlar Ligi yeni sezonun ilk maçında Club Brugge ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Belçika'da Jan Breydel Stadyumu'ndaki maçı Borussia Dortmund 3-0'lık skorla kazandı.
Bu sonuçla birlikte teknik direktör Nuri Şahin ilk Şampiyonlar Ligi maçından galibiyetle ayrılmış oldu. Dortmund'a galibiyeti getiren golleri Jamie Bynoe-Gittens (2) ve Sehrou Guirassy kaydetti.
Alman devi, bir sonraki Şampiyonlar Ligi haftasında Celtic'i konuk edecek. Club Brugge, Sturm Graz deplasmanına gidecek.
Son Dakika › Spor › Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nes galibiyetle başladı - Son Dakika
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