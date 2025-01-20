Alman devi Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, alınan kötü sonuçlar sonrası koltuğunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.
Daha önce adı Dortmund'la anılan Erik ten Hag, Şahin'in ayrılması durumunda göreve en yakın isim olarak görülüyor. Alman basınına göre, Dortmund yönetimi Nuri Şahin'in yerine eski Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag'ı getirmeyi düşünüyor.
Dortmund'un Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü Bologna ile oynayacağı maç, Nuri Şahin'in kaderini belirleyecek. Dortmund yönetimi, bu karşılaşmayı "final" olarak değerlendiriyor. Olumsuz bir sonuç alınması durumunda, Şahin'in görevine son verilebileceği ve Erik ten Hag'ın göreve getirilebileceği belirtiliyor.
Son Dakika › Spor › Nuri Şahin'in kalemi kırıldı! Yerine gelecek isim bile belli - Son Dakika
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