Nuri Şahin'in kalemi kırıldı! Yerine gelecek isim bile belli - Son Dakika
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Spor

Nuri Şahin'in kalemi kırıldı! Yerine gelecek isim bile belli

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Borussia Dortmund'da kötü gidişatın faturası Nuri Şahin'e kesilmek üzere. Alman basınına göre, Dortmund yönetimi Nuri Şahin'in yerine eski Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag'ı getirmeyi planlıyor. Dortmund'un Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü Bologna ile oynayacağı maç, Nuri Şahin'in kaderini belirleyecek.

20.01.2025 15:42
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Alman devi Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, alınan kötü sonuçlar sonrası koltuğunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

ERİK TEN HAG EN YAKIN İSİM

Daha önce adı Dortmund'la anılan Erik ten Hag, Şahin'in ayrılması durumunda göreve en yakın isim olarak görülüyor. Alman basınına göre, Dortmund yönetimi Nuri Şahin'in yerine eski Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag'ı getirmeyi düşünüyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ KADER MAÇINA ÇIKACAK

Dortmund'un Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü Bologna ile oynayacağı maç, Nuri Şahin'in kaderini belirleyecek. Dortmund yönetimi, bu karşılaşmayı "final" olarak değerlendiriyor. Olumsuz bir sonuç alınması durumunda, Şahin'in görevine son verilebileceği ve Erik ten Hag'ın göreve getirilebileceği belirtiliyor.

Nuri Şahin\'in kalemi kırıldı! Yerine gelecek isim bile belli

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Son Dakika Spor Nuri Şahin'in kalemi kırıldı! Yerine gelecek isim bile belli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Salih Arslan:
    takır takır giden takımı bozmak tam bir mallık adam şampiyonlar Liginde final oynattı göndersiniz adamı nuri alço çare olmadı?? 1 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Ben buraya çok önceden yazdım dortmundun nuri şahini göndereceğini. Bana eksi oy verdiler. Orası türkiye değil almanya dediler. Orda plan var sabır var dediler. Hep beraber göreceğiz. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Nuri Şahin'in kalemi kırıldı! Yerine gelecek isim bile belli - Son Dakika
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