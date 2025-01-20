Nuri Şahin\'in kalemi kırıldı! Yerine gelecek isim bile belli

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Diyarbakır\'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Alman devi Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, alınan kötü sonuçlar sonrası koltuğunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

ERİK TEN HAG EN YAKIN İSİM

Daha önce adı Dortmund'la anılan Erik ten Hag, Şahin'in ayrılması durumunda göreve en yakın isim olarak görülüyor. Alman basınına göre, Dortmund yönetimi Nuri Şahin'in yerine eski Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag'ı getirmeyi düşünüyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ KADER MAÇINA ÇIKACAK

Dortmund'un Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü Bologna ile oynayacağı maç, Nuri Şahin'in kaderini belirleyecek. Dortmund yönetimi, bu karşılaşmayı "final" olarak değerlendiriyor. Olumsuz bir sonuç alınması durumunda, Şahin'in görevine son verilebileceği ve Erik ten Hag'ın göreve getirilebileceği belirtiliyor.