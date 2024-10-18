Nuri Şahin, Süper Lig'in yıldızına kafayı taktı - Son Dakika
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Nuri Şahin, Süper Lig'in yıldızına kafayı taktı

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Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, Beşiktaş'ın yıldız orta sahası Gedson Fernandes'e kancayı taktı. Genç teknik adam, Portekizli futbolcu için izleme komitesi görevlendirdi. Siyah-beyazlılar ise Alman ekibinin radarına giden 25 yaşındaki oyuncunun ocak ayında satışına sıcak bakmıyor. Yönetim, gelebilecek ciddi teklifleri sezon sonunda değerlendirmeyi planlıyor. Yapılan anlaşma gereği Gedson'un olası bir satışında elde edilecek gelirin yarısı Benfica'ya gidecek.

18.10.2024 11:54  Güncelleme: 12:55
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Beşiktaş'ta olağanüstü bir performans sergileyerek kariyer sezonuna imza atan Gedson Fernandes, Avrupa kulüplerini peşine takmaya devam ediyor. Portekizli yıldız, Dortmund'u çalıştıran Nuri Şahin'in radarına girdi.

TAKİP ETMEK İÇİN EKİP GÖREVLENDİRİLDİ

Fanatik'te yer alan habere göre; Nuri Şahin, Gedson Fernandes'i sıkı markaja almış durumda. Alman ekibi, Portekizli futbolcu için bir izleme komitesi görevlendirdi. Dortmund'un yetkilileri, 25 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın hem lig hem de Avrupa'daki maçlarını yakından takip ediyor.

BONSERVİSİNİN YARISI BENFICA'YA

Türkiye'ye 2021 yazında Galatasaray formasıyla adım atan Gedson Fernandes, 2022-2023 sezonunda ise bonservisiyleBeşiktaş'a transfer oldu. Siyah-beyazlılar, Fernandes için bonservisini elinde bulunduran Benfica'ya 6 milyon euro ödedi. Portekizli yıldızın sözleşmesinde dikkat çeken bir madde bulunuyor. Gedson'un olası bir satışında bonservisinden elde edilecek gelirin yarısı Portekiz ekibine gidecek.

BEŞİKTAŞ ÇOK PARA İSTİYOR

Beşiktaş Yönetimi, yapılan anlaşmadaki bu madde nedeniyle Gedson için çok yüksek bir bonservis bedeli bekliyor. Ocak ayında olası bir satışa sıcak bakmayan siyah-beyazlılar, gelecek ciddi teklifler ise sezon sonuna ertelemeyi planlıyor.

SEZON PERFORMANSI

Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un vazgeçilmezlerinden olan25 yaşındaki orta saha, bu sezon tüm kulvarlarda 12 resmi maçta forma giydi. Gedson, bu karşılaşmalarda 6 gol, 2 asistlik performans sergileyerek 8 gole doğrudan katkı yaptı.

Nuri Şahin, Süper Lig\'in yıldızına kafayı taktı

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Son Dakika Spor Nuri Şahin, Süper Lig'in yıldızına kafayı taktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ferhat Oç eser:
    Ferhat annnenne de 40 TL vereyim yeter mi?? 10 17 Yanıtla
  • Ferhat Oç eser:
    Ferhat o para onlarda yoktur ama annennde vardır. çok çalışıyor ya iyi kazanıyor. 7 12 Yanıtla
  • Ferhat Oç eser:
    Ferhat o para onlarda yoktur ama annennde vardır. çok çalışıyor ya iyi kazanıyor oç 7 10 Yanıtla
  • ferhat eser:
    40 milyon euroyu ver gedsonu al tabi o para varsa sizde 7 8 Yanıtla
    Mehmet Yılmaz:
    Seni sülalenle satın alır ferat koyumda tur at 0 0
  • Talat Yelbuz:
    15 MILYON DAN FAZLA ETMEZ YUZDE 50 SI BENFICA NIN KUSLARA 7.5 MILYON DÜŞER O DA TAYT PARASI , KARTAL YUVASINDAN ALSINLAR TAYTLARINI 4 9 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Boş İnsan Nuri 1 8 Yanıtla
  • V. A.:
    Nuri akılllı ol. Sen türksün.. bastır ve kesin alınsın de 100m euro vermesini sağla.. bi hayrın olsun bu vatana.. 0 0 Yanıtla
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