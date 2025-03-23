O da gitmek istiyor! Osimhen'in yeni takımını duyurdular - Son Dakika
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O da gitmek istiyor! Osimhen'in yeni takımını duyurdular

O da gitmek istiyor! Osimhen\'in yeni takımını duyurdular

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı ve bonservisini alabilmek için yoğun mesai harcadığı Victor Oismhen'in İtalya'ya dönerek yeni sezonda Juventus forması giymek istediği iddia edildi. Birçok dev kulübün peşinde olduğu Osimhen'in serbest kalma bedeli 75 milyon euro olarak belirlenirken, bu maddenin Serie A takımlarını kapsamadığı öğrenildi.

23.03.2025 17:05
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Galatasaray'ın sezon başında sürpriz bir şekilde Napoli'den kiraladığı ve hem sahadaki performansı hem de saha dışında karakteriyle sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran yıldız golcü Victor Osimhen'in yeni sezondaki takımıyla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

AVRUPA'NIN DEVLERİ TALİP

Galatasaray'ın bonservisini alabilmek için fırsat kolladığı Osimhen'in adı Chelsea, PSG, Manchester United, Juventus, Al-Hilal ve Barcelona gibi takımlarla anılıyor.

JUVENTUS'A SICAK BAKIYOR

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; sezonu sarı-kırmızılılarda tamamlama istediğini her seferinde dile getiren ve devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in yaptığı teklifi direkt reddeden Nijeryalı golcü, İtalya'ya dönerek Juventus forması giymeye sıcak bakıyor.

CIMBOM KAYNAK ARIYOR, PAZARLIK KOVALIYOR

Bir yandan Osimhen'in bonservisi için kaynak yaratma çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Nijeryalı golcünün sarı-kırmızılılarda kalmak istemesi halinde Napoli tarafından 75 milyon euro olarak belirlenen serbest kalma bedelini aşağıya çekmek istiyor. Öte yandan belirlenen bu serbest kalma bedelinin Serie A ekiplerini kapsamadığı öğrenildi.

OSIMHEN KARARINI NİSAN'DA VERECEK

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, geçtiğimiz günlerde Osimhen'in geleceği için "Osimhen'in gelmesi bir hayaldi. Geldi ve bizde oynuyor. Ocak ayında gideceği söylendi ama kaldı. Galatasaray'ı çok seviyor. Şu anda rakiplerimizin tek hayali. Biz masadayken rakiplerimiz de onu almak için çok uğraştı. İbrahim ağabey (İbrahim Hatipoğlu) ile onu getirmeyi başardık. Osimhen nisan ayında bize kararını bildirecek. Victor'un bonservisini almamız hayal değil. Bunu bence gözümüzde büyütmeyelim. Daha bize çok Victor'lar gelir. Yeter ki birlikte olalım. İnşallah daha iyilerini hep beraber başaracağız." ifadelerini kullanmıştı.

OSIMHEN'İN GALATASARAY RAKAMLARI

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 30 maça çıktı. Osimhen, bu karşılaşmalarda 26 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Süper Lig'de attığı 20 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Nijeryalı golcü, maç başına 1.2'lik gol katkısı oranı yakaladı.

Victor Osimhen, İtalya Serie A, Galatasaray, Juventus, Napoli, İtalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor O da gitmek istiyor! Osimhen'in yeni takımını duyurdular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ümit Aytar:
    yapın kampanya iki güne bonservis parası ve 2 yıllık ücreti çıkar ne bekliyorsunuz şanlı Galatasaray kulübü yönetimi 40 18 Yanıtla
  • poyraz can:
    Türkiye kan ağlıyor adamların derdi kara comba 20 34 Yanıtla
    Alperen Umut:
    Türkiye değil CHP'liler kan ağlıyor sapla samanı karıştırma 25 13
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