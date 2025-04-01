Ödenecek bonservis ortaya çıktı! Fenerbahçe\'de ilk imza

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro planlaması için de düğmeye bastı. Takımın başına geçmesi beklenen Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda transfer çalışmaları hız kazandı.

TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde PSG'den kiraladığı Milan Skriniar, kısa sürede takımın en önemli isimlerinden biri oldu. 30 yaşındaki Slovak stoper, Jose Mourinho'nun savunmadaki en güvendiği isimlerden biri haline geldi. Mourinho, Skriniar'ın mutlaka kadroda tutulmasını isterken, yönetim de yıldız futbolcunun bonservisini almak için harekete geçti.

10 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin PSG ile yaptığı ilk görüşmelerde Milan Skriniar için yaklaşık 10 milyon Euro bonservis bedelinin gündemde olduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, bu transferi en kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.

İNGİLTERE HAYALİ

Skriniar, Fenerbahçe'de kalmaya sıcak baksa da Premier Lig'de oynama hayalini de sürdürüyor. İngiliz ekibi Tottenham'ın oyuncuya ilgisi olduğu konuşuluyor. Ancak şu ana kadar somut bir teklifin olmadığı belirtiliyor.

UZUN SÜRELİ SÖZLEŞME MASADA

Fenerbahçe yönetimi, Milan Skriniar ile uzun vadeli bir sözleşme imzalamak istiyor. Eğer Slovak savunmacı Premier Lig'den beklediği gibi bir teklif almazsa, kariyerine Sarı-Lacivertli formayla devam etmeye sıcak bakıyor.

Yönetim, Skriniar transferini en kısa sürede tamamlamak isterken, oyuncunun başka teklifleri bekleme ihtimali süreci uzatabilir.