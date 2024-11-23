Oğuz Aydın 10 dakikada bir ilki yaşadı - Son Dakika
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Spor

Oğuz Aydın 10 dakikada bir ilki yaşadı

Oğuz Aydın 10 dakikada bir ilki yaşadı

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Oğuz Aydın, Kayserispor maçında ilk 11'de forma giyerek sarı-lacivertli kariyerinde bir ilki yaşadı. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun güvendiği Oğuz, 11 dakika 2 gol attı.

23.11.2024 16:36
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Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Oğuz Aydın, Kayserispor maçıyla sarı-lacivertli kariyerinde bir ilki yaşadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Oğuz Aydın'a Kayserispor karşısında ilk 11'de forma verdi. Oğuz, Kayserispor maçıyla birlikte bu sezon ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de yer aldı.

26 DAKİKADA İKİ GOL

24 yaşındaki futbolcu, ilk kez ilk 11'de başladığı mücadelede 15. dakikada ağları havalandırdı ve takımının ikinci golünü attı. Oğuz Aydın, 26'da ise kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı.

Oğuz Aydın 10 dakikada bir ilki yaşadı

Jose Mourinho, Kayserispor, Oğuz Aydın, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Oğuz Aydın 10 dakikada bir ilki yaşadı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Cocukluk askimsin:
    zavallı ve borçlu Kayseri karşısında yapsinlar şovlarini Galatasaray gelir ve bütün maskeler düşer. ezikbahce fenerasyon 54 7 Yanıtla
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