Transfer dönemi çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin ile görüşmelere başladığını açıklamasının ardından dün İstanbul'a getirdiği Oğuz Aydın'ı KAP'a bildirdi.
Sarı-lacivertli kulüpten "Ailemize hoş geldin Oğuz Aydın" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz, kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ın transferi için kendisi ve kulübü Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki millî futbolcu, kendisini 4 yıllığına Sarı Lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Oğuz Aydın'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçemiz ile nice şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe'nin milli futbolcunun bonservisi konusunda herhangi bir açıklama yapmasa daOğuz Aydın transferi için Alanyaspor'a 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ve ödemenin taksitler halinde yıllara yayılarak yapılacağı öne sürüldü.
Hollanda doğumlu olan kanat oyuncusu, altyapıda AZ Alkmaar forması giyerken sonrasında Buca altyapısına geçerek Türkiye'ye adım attı. Buca sonrasında 2021- 22 sezonu başında 218 bin Euro bonservis bedeli ile Alanyaspor'a transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, özellikle son sezonundaki performansı ile Süper Lig'in dev ekiplerinin transfer listesine adını yazdırdı.
Geçen sezon Alanyaspor forması ile toplamda 38 resmi maça çıkan ve attığı 13 golle takımının skor yükünü alan Oğuz, verdiği 8 gol pası ile de Akdeniz ekibinin en etkili ismi oldu.
Son Dakika › Spor › Oğuz Aydın, Fenerbahçe'ye imzayı attı! İşte sözleşme detayları - Son Dakika
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