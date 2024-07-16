Oğuz Aydın, Fenerbahçe'ye imzayı attı! İşte sözleşme detayları - Son Dakika
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Oğuz Aydın, Fenerbahçe'ye imzayı attı! İşte sözleşme detayları

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, dün İstanbul'a getirdiği milli futbolcu Oğuz Aydın ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada bonservis bedeliyle ilgili bir bilgi verilmese de Alanyaspor'a taksitler halinde 6 milyon euro ödeneceği öne sürüldü.

16.07.2024 19:36
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Transfer dönemi çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin ile görüşmelere başladığını açıklamasının ardından dün İstanbul'a getirdiği Oğuz Aydın'ı KAP'a bildirdi.

ANLAŞMA 4 YILLIK

Sarı-lacivertli kulüpten "Ailemize hoş geldin Oğuz Aydın" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz, kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ın transferi için kendisi ve kulübü Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki millî futbolcu, kendisini 4 yıllığına Sarı Lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Oğuz Aydın'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçemiz ile nice şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Oğuz Aydın, Fenerbahçe'ye imzayı attı! İşte sözleşme detayları

FENERBAHÇE'NİN ÖDEYECEĞİ RAKAM

Fenerbahçe'nin milli futbolcunun bonservisi konusunda herhangi bir açıklama yapmasa daOğuz Aydın transferi için Alanyaspor'a 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ve ödemenin taksitler halinde yıllara yayılarak yapılacağı öne sürüldü.

ALANYASPOR'A 218 BİN EUROYA GELMİŞTİ

Hollanda doğumlu olan kanat oyuncusu, altyapıda AZ Alkmaar forması giyerken sonrasında Buca altyapısına geçerek Türkiye'ye adım attı. Buca sonrasında 2021- 22 sezonu başında 218 bin Euro bonservis bedeli ile Alanyaspor'a transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, özellikle son sezonundaki performansı ile Süper Lig'in dev ekiplerinin transfer listesine adını yazdırdı.

Oğuz Aydın, Fenerbahçe'ye imzayı attı! İşte sözleşme detayları

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Alanyaspor forması ile toplamda 38 resmi maça çıkan ve attığı 13 golle takımının skor yükünü alan Oğuz, verdiği 8 gol pası ile de Akdeniz ekibinin en etkili ismi oldu.

Oğuz Aydın, Fenerbahçe\'ye imzayı attı! İşte sözleşme detayları

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Son Dakika Spor Oğuz Aydın, Fenerbahçe'ye imzayı attı! İşte sözleşme detayları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emre Acar: Bertug ve Oğuz verilen para 12 m Euro demekki Fenerbahçe yakında batacak 1 0 Yanıtla
  • Azat Demir: Fenerbahçe'ye hayırlı olsun ?? 0 1 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: resmi bilgi olarak sadece 4 yıllık imza attığını söylüyorsun yani sözleşme detayı nerede Ben onu anlamadım haberde Detay falan yok yani 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Oğuz Aydın, Fenerbahçe'ye imzayı attı! İşte sözleşme detayları - Son Dakika
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