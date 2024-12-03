Oğuz Aydın'ın şöhreti ülke sınırlarını aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Oğuz Aydın'ın şöhreti ülke sınırlarını aştı

Geniş Video İzle

Sezon başında forma şansı bulmakta zorlanan Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Oğuz Aydın, son dönemde ortaya koyduğu performans ve skor katkısıyla İspanya'da adından söz ettirdi. Oğuz manşetlerine taşıyan İspanyol basını 24 yaşındaki futbolcuyu "Mourinho'nun yeni icadı" olarak tanıttı.

03.12.2024 18:18  Güncelleme: 18:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, mücadeleyi 3-1 kazanırken maçın ilk golünü son haftaların yıldız ismi Oğuz Aydın kaydetti. Oğuz'un son dönemdeki performansı dış basının da ilgisini çekti.

İSPANYA'DA GÜNDEM OLDU

Marca oyuncu için yaptığı haberde; "Mourinho yönetiminde yanlış ellere düşmüş gibi görünüyordu. Sezona yeni transfer Allan Saint-Maximin'in yedeği olarak başladı: Avrupa Ligi kadrosuna alınmadı ve ilk 12 lig maçında sadece 22 dakika oynadı. Son milli arada Zenit'e karşı oynanan hazırlık maçı, bu kanat oyuncusunun kaderini değiştirdi" ifadelerine yer verdi.

"MOURINHO'NUN YENİ İCADI"

"Mourinho'nun yeni icadı" başlıklı haberinin devamında, "Gaziantep FK maçında 3. dakikada bulduğu golle perdeyi açtı. Neredeyse her şeyi iyi yaptı. Sağ ayaklı bir kanat oyuncusu solda da oynayabilmesiyle birlikte, üç farklı pozisyonda oynadı. Kanat oyuncusu, her iki kanatta ve sol bek mevkisi de buna dahil. Tüm bunlar, son 'icadından' bahsederken 'göğsünü kabartmaktan' çekinmeyen Mou'nun hoşuna gitti" yazıldı.

OĞUZ'UN FENERBAHÇE RAKAMALARI

Alanyaspor formasıyla geçen sezon Süper Lig'de 13 gol atan ve 8 asist yapan Oğuz Aydın, yaz transfer döneminde 6 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye imza attı. Son 2 maçta vites arttıran Oğuz, 6 maçta giydi ve toplamda 222 dakikada sahada kaldı. Zenit ile oynanan hazırlık karşılaşmasından önce ligde sadece 22 dakika forma şansı bulabilen 24 yaşındaki futbolcu, Kayserispor müsabakasında 26 dakikada 2 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti. Toplamda 3 gol ve 1 asisti bulunan milli futbolcunun sarı-lacivertlilerle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Oğuz Aydın\'ın şöhreti ülke sınırlarını aştı

Jose Mourinho, Oğuz Aydın, Fenerbahçe, İspanya, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Oğuz Aydın'ın şöhreti ülke sınırlarını aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Fayton Faytoncu:
    Arda bitti sıra bunda 2 maç oynadi la adam ispanyaya oraya buraya kanca attirdiniz. Bos haber yapip durmayin 21 2 Yanıtla
  • Muhammed Emin Daştan:
    Balondora da aday tabı cnm 19 2 Yanıtla
  • mustafa dilek:
    Ümitlendirmeyin şu febelileri sonra durmadan ağlıyorlar… şuan ağlamaları kesildi biraz üç beş hafta kala yine ağlarlar:) 16 2 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Bu da balon :) 13 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Naptın Bu Velet Hiç Birşey Hemen Göklere Çıkarmayın Bjk Maçında Göreceğiz 11 2 Yanıtla
  • Büşra Akbaş:
    köyün eşeği şehirde iki anirdi diye itibar goruyo sanirim 12 1 Yanıtla
  • Aytac Uygur:
    Kendi çöpleri ellerinde patlayan. Kendini ispatlayıp transfer sezonunu rekorunu kıracak adamı bedavaya satan max 6s zekalılar gelmiş yorum yapıyor. Siz bu işlerden anlamazsınız az ötede oynayın hade. 2 4 Yanıtla
  • Mustafa Naz:
    baris alperden daha yetenekli oldugu icingaysaraylilar tarafinda kotulenmesi gayet normal 2 3 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Ne kadar çirkef tiplersiniz vatana millete hayrınız yok kesin bari sesinizi.. Genç yetenekli gelecek vaadeden bir Türk futbolcunun yurt dışında haber olması sizi neden rahatsız ediyor kıskançlık damarınız mı tuttu. Biz kerem in başarılarını alkışlıyoruz çünkü medeni insanlarız sizede tavsiye ederiz. 2 2 Yanıtla
  • Murat denizli:
    Morınho ne alaka adam alanyanın icadı salak oynatmadı kı gorsün 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:20 Güney Kore’de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti
18:30 Güney Kore Devlet Başkanı onları işaret etmişti: Muhalif lider, polislerin kapattığı meclise duvarlardan atlayarak girdi Güney Kore Devlet Başkanı onları işaret etmişti: Muhalif lider, polislerin kapattığı meclise duvarlardan atlayarak girdi
18:11 Güney Kore’de darbenin ayak sesleri Tanklar sokaklara indi, meclis abluka altında Güney Kore'de darbenin ayak sesleri! Tanklar sokaklara indi, meclis abluka altında
17:43 ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular
16:58 Güney Kore’de sıkıyönetim ilan edildi Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi
08:11 Şeyma Subaşı’nın iç çamaşır detaylı kıyafetini görenler bir daha baktı Şeyma Subaşı'nın iç çamaşır detaylı kıyafetini görenler bir daha baktı
07:54 Muhaliflerin Suriye’deki yeni hedefi ülkenin en büyük 4. kenti Hama’yı tamamen ele geçirmek Muhaliflerin Suriye'deki yeni hedefi ülkenin en büyük 4. kenti Hama'yı tamamen ele geçirmek
07:47 Melisa Döngel ödül gecesine dekoltesiyle damga vurdu Melisa Döngel ödül gecesine dekoltesiyle damga vurdu
07:31 Suriye’de Esad sonrasına hazırlık, iki ihtimal kaldı Suriye'de Esad sonrasına hazırlık, iki ihtimal kaldı
07:23 ABD’den, Suriye’de gerginliğin azaltılarak siyasi sürecin başlaması çağrısı ABD'den, Suriye'de gerginliğin azaltılarak siyasi sürecin başlaması çağrısı
06:39 Denizli’de yolcu otobüsü TIR’a çarptı: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı Denizli'de yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
01:10 Kiracı, Çıkarılmak İstendiği Evi Yaktı Kiracı, Çıkarılmak İstendiği Evi Yaktı
00:57 İstanbul’da Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı
00:47 İsrail, Han Yunus’ta Tahliye Uyarısı Yaptı İsrail, Han Yunus'ta Tahliye Uyarısı Yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 20:06:33. #1.11#
SON DAKİKA: Oğuz Aydın'ın şöhreti ülke sınırlarını aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.