Okan Buruk\'a gönderme mi var? Mert Müldür gol sevincinin perde arkasını anlattı

Spor

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u 3-0 yendi. Sarı lacivertliler, Mert Müldür, Tadic ve En Nesyri'nin golleriyle maçı 3-0 kazandı. Lider Galatasaray'ın puan kaybı yaşadığı haftada Fenerbahçe kazanarak puan farkını 4'e düşürdü.

GÖNDERME Mİ YAPTI?

Mert Müldür galibiyeti değerlendirirken, gol sevincinin perde arkasını da anlattı. Yaptığı sevincin Okan Buruk'a gönderme olarak algılanmaması gereltiğini ifade eden Mert, "Gol sevincini geçen sezon Konyaspor'a karşı gol attığımda da yapmıştım. Benim için özel bir anlamı yok. Daha önce oynadığım takımda, takım arkadaşımın gol sevinciydi. Çok hoşuma gitmişti. Ondan sonra öyle kaldı. Zirveye ortağız. Çok fazla puan farkı açılmış değil. Maç maç kendimize odaklanacağız. Her maçı kazanmaya çalışacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Hedefimiz gerçekten her maçı kazanmak... Üç kupada da iddiamız sürüyor. Her maçı kazanmayı hedefliyoruz. Galibiyet için çok mutluyuz. Takım olarak çok güzel bir maç çıkardık. Mevki olarak benim için fark etmiyor, hoca nerede uygun görürse oynarım. Nerede görev verilirse elimden geleni yapmaya hazırım her zaman. Bizim için gerçekten çok önemliydi. İlk yarıda 3-0'ı bulmamız çok önemliydi. Daha da fazlasını yapmak istedik ama 3-0 için de mutluyuz. Perşembe günü Rangers maçı bizi bekliyor. Avrupa'da da elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.

FENERBAHÇE PAYLAŞTI

Fenerbahçe de Mert Müldür'ün bu sevincini resmi hesabından paylaştı. Mert'in saat işareti yaptığı o ana ait kareyi paylaşan sarı-lacivertliler, paylaşıma "Tik tak, tik tak, tik tak notunu düştü. Bu paylaşım, Fenerbahçeliler tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.