Okan Buruk, Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı - Son Dakika
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Spor

Okan Buruk, Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kendisi için yaptığı açıklamalar sonrası Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'yı Instagram hesabından takip etmeyi bıraktı. Buruk ve Ilıcalı'nın geçmişten gelen bir dostluğunun olduğu biliniyordu.

02.10.2024 18:50
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Acun Ilıcalı'nın kendisi için yaptığı sert açıklamalar sonrası dikkat çeken bir hamle yaptı.

INSGRAM'DAN TAKİBİ BIRAKTI

Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'yı Instagram'dan takipten çıkardı.Buruk ve Ilıcalı'nın geçmişten gelen bir dostluğunun olduğu biliniyordu.

Okan Buruk, Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı

ACUN ILICALI NE DEMİŞTİ?

Acun Ilıcalı yaptığı açıkalamada, "Galatasaray maçında enteresan bir görüntü ortaya çıkıyor. Galatasaraylı ve Beşiktaşlı dostlarım var. Konu Fenerbahçe olunca hiç kimseyi tanımam. Okan Buruk, Kasımpaşa maçının 88. dakikasında hakeme 'Hocam bu penaltıyı verirsen burada bir daha maç yönetemezsin.' diyor. Bu, Türkiye'de futbolun geldiği durumu özetliyor. İşte Türk futbolunun özeti. Sonra uzatma bir anda 6 dakikaya düşüyor. Hakem, bu tehdidi almış" ifadelerini kullanmıştı.

Okan Buruk, Acun Ilıcalı\'yı takipten çıkardı

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Son Dakika Spor Okan Buruk, Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • GÖKHAN DUMAN:
    aaa okan buruk takipi bırakmış acun için çokmu önemli acaba 49 77 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    Fetöcü adamı dikkate alıp takip etmen hata zaten 68 20 Yanıtla
  • Oooo:
    Gs deki forvet hattı Arsenal'de Inter'de yok Kadıköydeki derbide de sonucunda da Galatasarayın açık ara üstünlüğü görüldü Acun un açıklamaları kimseyi tatmin etmiyor 55 18 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Çok Üzüldüm 23 28 Yanıtla
  • Mauro Sicardi:
    Adnan Oktar'ın müridiyle her türlü teması kes 36 12 Yanıtla
  • Gökhan Yıldırımkaya:
    Tüm Galatasaraylılar çıkarırsa Yusuf sesleri İngiltere den duyulur 16 9 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Alsana Boş Haber Daha Bizene Para Babası Onlar 18 5 Yanıtla
  • Ahmet Yılmaz:
    Kendi kaybeder 9 10 Yanıtla
  • Burak Gürsoy:
    bilişim hurda bbanı ifşa etmen ayıp değil mi 9 7 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    birazda müzik dinlemek istiyorum 6 4 Yanıtla
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