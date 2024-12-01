Okan Buruk, Berke Özer'in yaptıklarına isyan etti - Son Dakika
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Spor

Okan Buruk, Berke Özer'in yaptıklarına isyan etti

Okan Buruk, Berke Özer\'in yaptıklarına isyan etti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu. Buruk, karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır'a ve Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer'e yüklendi. Hakem Çakır'ın tecrübesiz olduğunu belirten deneyimli teknik adam, Berke için ise "Berke de önemli kurtarışlar yaptı. Geçirdiği zaman dışında kurtarışlarındaki yere atlamalarını kutluyorum. Berke kenarda 8 kere su içti. Devamlı susadı. Hakem daha erken kart göstermeliydi" dedi.

01.12.2024 22:50
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Buruk, karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır'a ve Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer'e sert tepki gösterdi.

"ÇOK TECRÜBESİZ"

"3 gün önce maç oynamış takıma göre iyi işler yaptık. Hep istedik. 2. yarıya golle başladık. Çok devamında 5-1'i yakalayacak pozisyona girdik. 2-2'ye gelince tabii ki rakibimizin bence maç öyle geldi, rakibimiz büyük kısmını yerde geçirdi. Yerde yatmayan yoktu. Kaleci her aut atışını geç attı. 2-2'ye geldiği anda yine aynı şeylere döndük. Bunu yönetecek hakem. Bu hakemde gücünü hiç göstermedi. Çok tecrübesiz, çok genç. Yönettiği tüm maçlarda Trabzonspor - Fenerbahçe maçında da çok zorlandı. Bu seviye maçlara alışmamış. Onu kandırıyorlar mı, kandırmıyorlar mı? Herhalde maçın büyük bir bölümü...

"OYUN SÜREKLİ DURDU"

Bu kadar top oyunda az kalmasına rağmen bu pozisyonları ürettik. Başarımız bu kadar hiç oyunun durduğu... Oyun devamlı durdu! Hep durdu. Çok fazla yere yatma oldu. Eklenen dakikalar da yetersiz. Uzatmanın uzatması her iki yarıda da olmalıydı. Bunlara alışacağız. Bunu iyi niyetle kullanan, kötü niyetle kullanan takımlar var. Rakibimiz iyi niyetli değil. Yerde yatmayan yok. Tam pozisyona giriyoruz 2 kişi yere yatıyor, tam giriyoruz 2 kişi yere yatıyor. Pozisyona girdik, atmamız gerekirdi. Bize karşı her şeyi yapıyorlar. İyi takımsanız onu da yenmeniz gerekiyor. Bu ligin kalitesi için de hakemlerin bunu uygulaması gerekiyor.

"BERKE 8 KERE SU İÇTİ"

Maalesef maalesef oyunun durmasının sebebi de hakemler. MHK Başkanı, hakem hocaları, hakemi eğitirken faul çalın, düdük çalın oluyor ilk öğütleri. Hakemlerin hepsi bunu yapyıor. Kötü bir yönetim vardı. Oyunu çok durdurdu. Maçın önüne hep geçiyor. Yönettiği her maçın önüne geçen bir hakem. Biz bu pozisyonları yakaladık. Ben hiçbir şeye bağlamıyorum. Birinde atacaktık, 3-2, 4-2, 5-2. Bir tanesini atmalıydık. Berke de önemli kurtarışlar yaptı. Geçirdiği zaman dışında kurtarışlarındaki yere atlamalarını kutluyorum. Berke kenarda 8 kere su içti. Devamlı susadı. Hakem daha erken kart göstermeliydi. Kurtarışlarından dolayı tebrik ediyorum. Atmamız gerekiyordu, atamadık."

"BEN 2-3 OYUNCU DAHA KAYBEDEBİLİRDİM"

Maç öncesinde söyledik. En azından 1 gün daha dinlenebilirdik. 2-3 oyuncu daha kaybedebilirdik. Hafta içi maç yok. Buna rağmen... Yayıncı bahane edildi. Yayıncının da böyle bir talebi yokmuş. Bunun da kullanılması üzüyor. Yayıncı deniyor ama sonra böyle bir şey olmayınca güveninizi kaybediyorsunuz. En büyük üzüntüm yayıncının açıklanması, sonra yayıncıdan açıklama gelmesi. Güvenimizi kaybediyoruz. Haftaya yine Avrupa kupası var, başarım önemli. Zaten milli takım son 2 maçta çok kötü gitti. Türk takımlarının önünü açmak için destek olunmalı. Niye diğer takımları pazar oynamıyor demiyorum, pazartesi oynamıyoruz dedim. Bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Gözüken de bu hayal kırıklıklarını daha fazla yaşayacağız."

Galatasaray, Okan Buruk, Berke Özer, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk, Berke Özer'in yaptıklarına isyan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mustafa Sagdic:
    sanches kirmizi gormeliydi desene. hakem eyupspor un net penaltisini vermedi desene. hakem ilk yari 6 verdi ama viz gol atana kadar bekledi desene 6 7 Yanıtla
  • Türk:
    Uygun gün varken, kasımpasa maçında olduğu gibi "yine" ve "sadece" GS fikstürü sıkıştırılıyor... FB hep 4 güne ayarlanıyor... Sürekli çifte standart... Bu kadar ktülük yapıp ALLAH'ın adaletinden yine kaçamayacaksınız GS şampiyon olacak :)) 7 5 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    kişi kendinden bilir, sizinkilerde çıt kırıldımcı, rüzgarından düşüyorlar 6 2 Yanıtla
  • ibrahim kocapinar:
    5 tane yeseydi gıkınız çıkmazdı Kurtardı diye suçlu oldu Sizin adaletiniz bu işte …! 5 1 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    söylersin ardaya haftaya oynatmaz. ne ağlıyosun küçük enişte 3 1 Yanıtla
  • Behzat:
    Okan mizikcilik yapma. 3 1 Yanıtla
  • deyvani10 :
    berke özere kurban ol. ağlak rezil sahtekar sanchezin kirmisini konuş ağlak rezil 1 0 Yanıtla
  • Türk:
    TS FB maçının hakemiydi. Orada da VAR olmasına rağmen apar topar düdük çalıp TSun 1-0 öne geçmesini engelledi! 0 0 Yanıtla
  • Türk:
    FBde yere atlayana penaltı veriliyo, top ele değmiyor penaltı, ceza sahası dışında faul oluyor penaltı! GSa gelince VAR karışamaz oluyor! Parmak ucumuz rakibe değiyo VAR karışıyor, omuz omuza yasak oluyor, tekme yiyoruz devam oluyor! 0 0 Yanıtla
  • Türk:
    Lehte Penaltı - FB:5 , GS:1 Aleyhte Penaltı - FB:2 , GS:6 Yine GS lehine penaltılar verilmedi! GSa gelince VAR karışamaz oluyor! Parmak ucumuz rakibe değiyo VAR karışıyor, omuz omuza yasak oluyor, tekme yiyoruz devam oluyor! 0 0 Yanıtla
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