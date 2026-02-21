Okan Buruk: Bu gol sadece Türkiye\'de iptal olur, tebrikler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-0 mağlup oldukları Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"İYİ GÜNÜMÜZDE DEĞİLDİK"

Mücadeleyi değerlendiren Okan Buruk, "Oyuncu değişiklikleri yaptık, dinlenmiş isimlerle başlamaya çalıştık. O verimi, o 'fresh'liği göremedik. Takım olarak iyi günümüzde değildik. Az ürettik." dedi.

'FUTBOL ADINA BİR UTANÇTIR!'

İptal edilen golleri hakkında konuşan Okan Buruk, "İkinci yarıda attığım golün iptalinden sonra... Nizami bir gol attık. Bu çok açık. Kim ne derse desin. Genel kanıda bu şekilde olacaktır. 90'larda belki ofsayt verirdi hakemler ama maalesef 2026'dayız. Bu gole ofsayt vermek, bu gol için VAR'a çağırmak büyük bir komedi. Bunu izleyip vermek büyük komedi. TFF başkanının bir açıklaması vardı, VAR'dan seyreden hakemler için, gerekli kararı kendisi alacaktır. MHK başkanı gerekli kararı alacaktır. Bu pozisyona ofsayt vermek futbol adına bir utançtır. Bu gece de bir utanç oldu.' sözlerini sarf etti.

"HER ŞEYİ GÖZ ÖNÜNE ALMALIYIZ"

Sözlerine devam eden Buruk, "Kritik bir hata, özellikle maç 0-0'ken. Bizim adımıza üzücü bir hata. Hakem kötü yönetse, hakem her şeyi aleyhimize yapsa da kazanmamız gerekiyordu. Her şeyi göz önüne almalıyız bundan sonra. Kazanmak için daha iyi olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"ZEMİN ÇOK KÖTÜYDÜ"

Zeminin kötü olduğunun altını çizen başarılı hoca, "Zemin çok kötüydü. Bu zeminde pas yapmak çok zor. Savunma arkası koşular yapamadık. Gol atmaya daha çok çalışmalıydık. İkinci yarı 2 şut atmışız. Rakip kaleye hamle yapmalıydık. Herkes geriye gelip almaya çalıştı. Paslar da yetmedi. 3. bölgede daha çok üretmeliydik. Mağlubiyet nedenlerinden biri bu." şeklinde konuştu.

"BU İPTAL SADECE TÜRKİYE'DE OLUR, TEBRİKLER"

Okan Buruk, hakemlere tepkisini sürdürerek, "TFF başkanımızın açıklaması var, 'Bu tür hataları asla affetmeyeceğim' diye. Kendisini bu anlamda, bu maçtaki verilmeyen gol için... 1990 yılında olsaydı bu gol, ofsayt nedeniyle iptal edilebilirdi. Şu an 2026'da, bu pozisyonda gol iptali sadece Türkiye'de olur. Yeni bir şeye imza attık. Hakemlerimizi tebrik ederim." yorumunda bulundu.