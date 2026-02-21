Okan Buruk: Bu gol sadece Türkiye'de iptal olur, tebrikler - Son Dakika
Okan Buruk: Bu gol sadece Türkiye'de iptal olur, tebrikler

Okan Buruk: Bu gol sadece Türkiye\'de iptal olur, tebrikler
21.02.2026 23:07
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçı sonrası konuştu. İptal edilen golleri hakkında konuşan Buruk, TFF başkanımızın açıklaması var, 'Bu tür hataları asla affetmeyeceğim' diye. Kendisini bu anlamda, bu maçtaki verilmeyen gol için... 1990 yılında olsaydı bu gol, ofsayt nedeniyle iptal edilebilirdi. Şu an 2026'da, bu pozisyonda gol iptali sadece Türkiye'de olur. Yeni bir şeye imza attık. Hakemlerimizi tebrik ederim.'' dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-0 mağlup oldukları Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"İYİ GÜNÜMÜZDE DEĞİLDİK"

Mücadeleyi değerlendiren Okan Buruk, "Oyuncu değişiklikleri yaptık, dinlenmiş isimlerle başlamaya çalıştık. O verimi, o 'fresh'liği göremedik. Takım olarak iyi günümüzde değildik. Az ürettik." dedi.

'FUTBOL ADINA BİR UTANÇTIR!'

İptal edilen golleri hakkında konuşan Okan Buruk, "İkinci yarıda attığım golün iptalinden sonra... Nizami bir gol attık. Bu çok açık. Kim ne derse desin. Genel kanıda bu şekilde olacaktır. 90'larda belki ofsayt verirdi hakemler ama maalesef 2026'dayız. Bu gole ofsayt vermek, bu gol için VAR'a çağırmak büyük bir komedi. Bunu izleyip vermek büyük komedi. TFF başkanının bir açıklaması vardı, VAR'dan seyreden hakemler için, gerekli kararı kendisi alacaktır. MHK başkanı gerekli kararı alacaktır. Bu pozisyona ofsayt vermek futbol adına bir utançtır. Bu gece de bir utanç oldu.' sözlerini sarf etti.

Okan Buruk: Bu gol sadece Türkiye'de iptal olur, tebrikler

"HER ŞEYİ GÖZ ÖNÜNE ALMALIYIZ"

Sözlerine devam eden Buruk, "Kritik bir hata, özellikle maç 0-0'ken. Bizim adımıza üzücü bir hata. Hakem kötü yönetse, hakem her şeyi aleyhimize yapsa da kazanmamız gerekiyordu. Her şeyi göz önüne almalıyız bundan sonra. Kazanmak için daha iyi olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk: Bu gol sadece Türkiye'de iptal olur, tebrikler

"ZEMİN ÇOK KÖTÜYDÜ"

Zeminin kötü olduğunun altını çizen başarılı hoca, "Zemin çok kötüydü. Bu zeminde pas yapmak çok zor. Savunma arkası koşular yapamadık. Gol atmaya daha çok çalışmalıydık. İkinci yarı 2 şut atmışız. Rakip kaleye hamle yapmalıydık. Herkes geriye gelip almaya çalıştı. Paslar da yetmedi. 3. bölgede daha çok üretmeliydik. Mağlubiyet nedenlerinden biri bu." şeklinde konuştu.

Okan Buruk: Bu gol sadece Türkiye'de iptal olur, tebrikler

"BU İPTAL SADECE TÜRKİYE'DE OLUR, TEBRİKLER"

Okan Buruk, hakemlere tepkisini sürdürerek, "TFF başkanımızın açıklaması var, 'Bu tür hataları asla affetmeyeceğim' diye. Kendisini bu anlamda, bu maçtaki verilmeyen gol için... 1990 yılında olsaydı bu gol, ofsayt nedeniyle iptal edilebilirdi. Şu an 2026'da, bu pozisyonda gol iptali sadece Türkiye'de olur. Yeni bir şeye imza attık. Hakemlerimizi tebrik ederim." yorumunda bulundu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • erdal yıldız erdal yıldız:
    Her yenilgide agliyorsunuz ya bıktık sizden Okan 39 7 Yanıtla
  • side meister optik semih side meister optik semih:
    5 cm dende oluyor başkalsrında ofsaytan iptal olunca seseın cıkmıyor 22 4 Yanıtla
  • OĞUZ İÇEN OĞUZ İÇEN :
    Ağlama duvarında bu kadar ağlanmadı okan, bari barajlarda yakın yerde ağlada su seviyesi düşmesin:))))) 22 3 Yanıtla
  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Biz kötüydük hakem aldığı emirleri yerine getirdi. İcardi ilk yarıdaki golü kendi atmak istemeseydi takım gibi davransaydı yani Osimen gibi şu an galiptik. 2 13 Yanıtla
    Serkan Polat Serkan Polat:
    lan her gecirdiklerinde niye hakem diye agliyorsunuz,pozisyonda net ofsayt degil diyen futboldan anliyorum demesin 13 2
  • Adem Sevindik null Adem Sevindik null:
    adamlar senin kötü dediğin zeminde sizi iki sıfır yendi. sana kötü olan zemin onlara iyi miydi 10 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
00:03
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal
Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal
22:09
“ABD uçakları, İran’a saldırı için Ürdün’e konuşlandı“ iddiası
"ABD uçakları, İran'a saldırı için Ürdün'e konuşlandı" iddiası
22:05
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler
21:57
Galatasaray, Avrupa dönüşü ligde Konyaspor’a kaybetti
Galatasaray, Avrupa dönüşü ligde Konyaspor'a kaybetti
21:00
Direksiyonda bir vali Vatandaşlarla sohbet etti, o anlar kameralara yansıdı
Direksiyonda bir vali! Vatandaşlarla sohbet etti, o anlar kameralara yansıdı
20:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere peş peşe müjdeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler
19:53
Aleyna Tilki’nin annesi, 3 günde paraya doydu
Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu
19:25
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15’e çıkarıyorum
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum
