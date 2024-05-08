Okan Buruk bütün takımı kenara çekti: Rehavet istemiyorum - Son Dakika
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Okan Buruk bütün takımı kenara çekti: Rehavet istemiyorum

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile olan 6 puanlık farka rağmen futbolcularına rehavet havası istemediği konusunda uyardı. Tecrübeli hoca, "Daha hiçbir şey bitmedi. Biz Fenerbahçe'nin maçına bakmadan, 3'te 3 yapacağız. Kazana kazana şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.

08.05.2024 10:15  Güncelleme: 10:33
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son haftalarının nefesleri kestiği Süper Lig'de son viraja girilirken temkini elden bırakmıyor. 50 yaşındaki çalıştırıcı, Florya'da bütün takıma net bir uyarı yaptı.

"DAHA BİR ŞEY BİTMEDİ"

Fanatiğin haberine göre tecrübeli hoca öğrencilerine, "Hayır, daha hiçbir şey bitmedi. Biz Fenerbahçe'nin maçına bakmadan, 3'te 3 yapacağız. Daha önce de söylediğim gibi, kazana kazana şampiyon olacağız" dedi.

Okan Buruk bütün takımı kenara çekti: Rehavet istemiyorum

Başarılı teknik adam, kalan maçlarda da kazanan takımı bozmadan yola devam etmeyi ve Galatasaray'ın başında kırdığı, tekrar ulaşılması zor rekorları daha da geliştirmeyi hedefliyor.

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Son Dakika Spor Okan Buruk bütün takımı kenara çekti: Rehavet istemiyorum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Okan Buruk bütün takımı kenara çekti: Rehavet istemiyorum - Son Dakika
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