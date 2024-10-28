Okan Buruk derbi beklentisini söyledi: Fenerbahçe derbisi gibi olsun - Son Dakika
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Okan Buruk derbi beklentisini söyledi: Fenerbahçe derbisi gibi olsun

Okan Buruk derbi beklentisini söyledi: Fenerbahçe derbisi gibi olsun

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Futbolun konuşulduğu bir maç olmasını istediğini belirten başarılı antrenör, ''Fenerbahçe derbisi gibi olsun. Taraftar, futbolcular futbol içerisinde kaldı. Kazanmak, skor üretmek, goller atmak istiyoruz'' dedi.

28.10.2024 19:49
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Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisi öncesi çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Geçirdiği operasyon hakkında konuşan Buruk, "Türkiye için yarın çok önemli bir gün. Cumhuriyeti ilan edeceğimiz bir gün tekrar. Hepimiz için değerli olan 29 Ekim'i kutlayarak başlamak istiyoruz. İyiyim, ani bir operasyon oldu. Çok şükür iyi geçti. Dün takımla antrenmana çıktım. Bugün de hazırlıklarımızı tamamladık. Dikkatli şekilde buradayım." dedi.

"FENERBAHÇE DERBİSİ GİBİ OLSUN"

Mücadele öncesi temennisini dile getiren başarılı antrenör, "Bu maçlar çok önemli, değerli ama bu tür maçlar sadece 3 puan değil. Herkes için çok daha önemli galibiyet. Birincisi oyuncularıma çok inanıyorum, taraftarlarımıza inanıyorum. Karşımızda ligin iddialı ve iyi takımlarından biri var. Hem oyun hem sonuç olarak iyi yerdeler. Moralli geldiler Avrupa'da kazanarak. Amacımız kendi oyunumuzu oynamak ama rakibimizin artılarını eksilerini analiz edip oyuncularımıza anlattım. Genel anlamda iki takım da ofansif anlamda güçlü. Skor üretmek, kazanmak istiyoruz. Birinci düşüncemiz kazanmak. Zor maç olacak, biliyoruz. İki takımın da futbolun içinde olduğu bir maç olsun. Fenerbahçe derbisi gibi olsun. Taraftar, futbolcular futbol içerisinde kaldı. Kazanmak, skor üretmek, goller atmak istiyoruz. Avrupa maçında da ilk yarıyı etkili oynadık. Birçok maçta ilk yarıları etkili oynadık. Bunu tüm maça yaymak istiyoruz. Değişik sistemler üzerinde duruyoruz. Maçın gidişatına göre kararlar vereceğiz. İlk isteğimiz kazanmak" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Okan Buruk derbi beklentisini söyledi: Fenerbahçe derbisi gibi olsun - Son Dakika

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