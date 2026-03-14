Okan Buruk, Fenerbahçe\'nin kaybettiği maç sonrası harekete geçti

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'e kaybettiği mücadelenin hemen ardından harekete geçti. Deneyimli hoca, bu akşam RAMS Başakşehir ile oynanacak maçta oyuncularını konsantrasyon konusunda uyardı.
Juventus galibiyetinin ardından Konyaspor'a kaybedilen maçı oyuncularına hatırlatan Okan Buruk, "Avrupa'da önemli bir galibiyet aldık ama ligde bunun bedelini ödedik. Aynı hatayı sakın yapmayalım. Lig de Avrupa kadar önemli. Herkes sadece 3 puanı düşünsün. Son haftalarda iyi bir tempo yakaladık. Oyunumuzdan ve mücadelemizden memnunum. Ancak futbolda konsantrasyon çok önemli. Bir anlık düşüş bütün emeği boşa çıkarabilir.'' dedi.
Sarı-kırmızılı futbolcular da Konyaspor karşılaşmasındaki hataları tekrarlamayacaklarını belirterek RAMS Başakşehir maçından galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini dile getirdi.
Galatasaray, bu akşam RAMS Başakşehir'i mağlup ederse ikinci sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkaracak ve büyük bir avantajın sahibi olacak.
