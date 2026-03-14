Okan Buruk, Fenerbahçe'nin kaybettiği maç sonrası harekete geçti

14.03.2026 16:50
Fenerbahçe'nin son maçta yaşadığı kayıp sonrasında, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk harekete geçti. Okan Buruk, oyuncularından ligde tam konsantrasyon isteyerek RAMS Başakşehir maçını kazanıp hem ritmini sürdürmesini hem de Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası farkı 7'ye çıkararak şampiyonluk yolunda avantaj yakalamasını istedi.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'e kaybettiği mücadelenin hemen ardından harekete geçti. Deneyimli hoca, bu akşam RAMS Başakşehir ile oynanacak maçta oyuncularını konsantrasyon konusunda uyardı.

"AYNI HATAYI SAKIN YAPMAYALIM!"

Juventus galibiyetinin ardından Konyaspor'a kaybedilen maçı oyuncularına hatırlatan Okan Buruk, "Avrupa'da önemli bir galibiyet aldık ama ligde bunun bedelini ödedik. Aynı hatayı sakın yapmayalım. Lig de Avrupa kadar önemli. Herkes sadece 3 puanı düşünsün. Son haftalarda iyi bir tempo yakaladık. Oyunumuzdan ve mücadelemizden memnunum. Ancak futbolda konsantrasyon çok önemli. Bir anlık düşüş bütün emeği boşa çıkarabilir.'' dedi.

TÜM TAKIM KENETLENDİ

Sarı-kırmızılı futbolcular da Konyaspor karşılaşmasındaki hataları tekrarlamayacaklarını belirterek RAMS Başakşehir maçından galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini dile getirdi.

PUAN FARKI 7'YE YÜKSELECEK

Galatasaray, bu akşam RAMS Başakşehir'i mağlup ederse ikinci sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkaracak ve büyük bir avantajın sahibi olacak.

    Yorumlar (4)

  • Mustafa Akan Mustafa Akan:
    haydi CimBom 9 4 Yanıtla
  • Mustafa Mustafa:
    Haydi aslanlar Liverpool galibiyetini bu maçtaki güzel futbolla taçlandıralım… 1 1 Yanıtla
  • ozcan1974 ozcan1974:
    arne slot işini bilir gereğini yapar 0 0 Yanıtla
  • Cesim Taşdemir Cesim Taşdemir:
    OKAN DİKKAT ET FENER GİBİ YEDEKLERLE ÇIKIP İKİNCİ YARIDA 4 DEĞİŞLİK YAPMA BUNDAN SONRAKİ LİG MAÇLARINI ÇOK DİKKATE AL VE AS KADRONLA ÇIK MAÇLARI AL VE ŞAMPİYON OL YOLUN AÇIK OLSUN 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
