Okan Buruk fikstür nedeniyle TFF'ye isyan etti - Son Dakika
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Okan Buruk fikstür nedeniyle TFF'ye isyan etti

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası fikstüre tepki gösterdi. Buruk, ''3 tane takım aynı gün maç oynuyor, sadece Galatasaray 3 gün sonra oynuyor. TFF'nin yaptığı fikstürde neden Galatasaray'ın bir tek 3 gün sonra oynadığını merak ediyorum. Tabii ki şikayet etmiyoruz, çıkıp aslan gibi oynayacağız ama burada bir kötü niyet arıyorum. Böyle bir fikstürü TFF'nin belirlemesi çok şaşırtıcı'' dedi.

28.11.2024 23:45
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynadıkları ve 1-1 beraberlikle tamamlanan AZ Alkmaar maçının ardından fikstür konusunda TFF'ye tepki gösterdi.

"NEDEN SADECE GALATASARAY?"

Okan Buruk'un konuyla ilgili sözleri şu şekilde;

"Fikstürde hepimiz şaşkınız. 3 tane takım aynı gün maç oynuyor, sadece Galatasaray 3 gün sonra oynuyor. TFF'nin yaptığı fikstürde neden Galatasaray'ın bir tek 3 gün sonra oynadığını merak ediyorum. Başvuru yaptık pazartesi oynayalım, olmadı salı oynayalım diye. Sonuçta bu milli mesele. Avrupa'da puan olsun diyorsan sen neden Galatasaray'ı 3 gün sonra oynatıyorsun hafta içi maç yokken? Neden bizi sakatlık riskine sokuyorsun? Zaten yoğun bir fikstürden geçiyoruz.

"KÖTÜ BİR NİYET ARIYORUM"

Tabii ki şikayet etmiyoruz, çıkıp aslan gibi oynayacağız ama burada bir kötü niyet arıyorum. Böyle bir fikstürü TFF'nin belirlemesi çok şaşırtıcı. Kasımpaşa maçında da söylemiştim, kötü bir organizasyon var. Türk takımlarına gerçekten destek veriyorsanız adil olmalısınız. Bu adaleti de bekliyorum."

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazar günü oynayacağı Eyüpspor maçının 2 Aralık Pazartesi gününe ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuş ancak federasyon bu talebi reddetmişti.

Okan Buruk fikstür nedeniyle TFF\'ye isyan etti

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Son Dakika Spor Okan Buruk fikstür nedeniyle TFF'ye isyan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Kenan KODALAK:
    YAPININ MERKEZİ TFF 11 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Avrupa’da temsil eden bütün takımlara tolerans verilmesi lazım. Ama nerdeee 8 4 Yanıtla
  • Osman A:
    Ya bırak şimdi,algı yapmaya başlama.Diğerleri 3,Sen 4 gün 5 gün sonra oynayınca gıkın çıkmıyodu.Lig maçını kaybetme korkusuyla daha şimdiden algıya başladın. 2 8 Yanıtla
  • Muhammedd:
    Çünkü hacıosman febesine ayrıcalık veriyor. GS uygun fikstüre rağmen ikinci kez(kasımpasa maçı) 3 günde bir maça çıkıyor. Ama FB hep 4 güne dinlendiriliyor! 1 1 Yanıtla
  • Murat Karaca:
    Aynı durumu Buyükekşi tf yönetimi Fenere de yaptı unutmayalım 0 0 Yanıtla
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