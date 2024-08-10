Okan Buruk: Galatasaray'ı karıştırmaya çalışan büyük kesim var - Son Dakika
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Spor

Okan Buruk: Galatasaray'ı karıştırmaya çalışan büyük kesim var

Okan Buruk: Galatasaray\'ı karıştırmaya çalışan büyük kesim var

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçı sonrası yaptığı açıklamada bomba itiraflarda bulundu. Buruk, "Galatasaray'ı karıştırmaya çalışan çok büyük kesim var. Sadece dışarıda değil içeriden de karıştırmaya çalışanlar oluyor" dedi.

10.08.2024 09:17
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Süper Lig devi Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 2-1 kazandıkları Hatayspor maçının ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"LİGE BAŞLAMAK ZORDUR"

Rakip takımı tebrik eden Buruk, "Hatayspor ve teknik ekibini tebrik ediyorum. Çok iyi başladılar. Lige başlamak zordur. Sıcak ve nemle performans düşüyüro. Ben genel anlamda oyuncularımın isteğinden memnunum. İlk yarı golü atabilsek çok farklı olurdu. İkinci yarı mücizevi goller kaçtı. Birçok gol dediğimiz pozisyon gol olmadı. Bu da dışarıdaki insanları 'girmeyecekmi'ye getiriyor. Önemli bir taraftar grubuna sahibiz. Bizle birlikte bu galibiyete emek veren herkese teşekkür ediyorum. Geçen hafta mağlup olmuşsunuz ve burada 1-0 geriye düşmüşsünüz. ona rağmen destekleri devam etti" dedi.

"G.SARAY'I İÇERİDEN DE KARIŞTIRMAYA ÇALIŞANLAR VAR"

Camia içinde sıkıntıların olduğunu da itiraf eden başarılı antrenör, "Galatasaray'ı karıştırmaya çalışan çok büyük kesim var. Sadece dışarıda değil içeriden de karıştırmaya çalışanlar oluyor" dedi.

Buruk sözlerini, "Batshuayi'nin son dakika gollerine geçen seneden alışmıştık. Bugün bizim adımıza attığı için sevinçliyiz. Gerçek Galatasaray taraftarı nasıl maç kazanabileceğimizi gösterdi. Daha iyisini yapmamız gerektiğini biliyoruz. 1 senelik bir yorgunluk var. İki sene üst üste şampiyon olan takımın adaptasyonu zor oluyor. Maçı kazanma arzumuz maçın çok daha üstündeydi. Oyuncular gerçek performansına önümüzdeki günlerde kavuşacak. Teknik adamlar maç içinde bazı şeyleri yaşıyor. Beşiktaş maçında yaptığımız değişikliklerde oyun olarak geriye gitmiştik. Bugün tam tersi oldu. Batshuayi'nin son dakika golüne geçen seneden alışıktık. Bugün bizim adımıza attığı için sevinçliyiz. İkili oyunu bu maç çok iyi oynadı. Lucas ve Sara'nın performansı iyiydi. Genel olarak bütün oyunculardan memnunum" ifadeleriyle noktaladı.

Galatasaray, Okan Buruk, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk: Galatasaray'ı karıştırmaya çalışan büyük kesim var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Oğuz Kuru: büyük ekşi ve Hamit gitti Galatasaray'ın işi bitti Bu sene İşiniz zor bahanelere sığınmaya gerek yok 60 61 Yanıtla
  • Mikail Senyurek: Ne zaman kulüp ivme kazansa tepetaklak yapmaya çalışan bir grup var 41 39 Yanıtla
  • Osman A: Yav he he...Anladın bu sene sizden bişey olmayacağını,daha şimdiden algı yapıp suçlu aramaya başladın. 44 35 Yanıtla
  • VillaUmut: Dış güçler taktiği dünya siyasetinde de pek yaygındır. 43 25 Yanıtla
  • Ankara null: mayislar bizimdir sampiyon galatasaray mayista gorusuruz kuslar :)))) :D 30 31 Yanıtla
  • Nurullah Dündar: Buda kendi kendine triplenip duruyor 28 19 Yanıtla
  • Çelikk: Nereden çıktı şimdi bu uydurmaca Beşiktaş maçında öyle mi oldu 29 13 Yanıtla
  • Ömer Sancar: 2 yıldır üst üste şampiyon oldun karıştıranlar neredeydi acaba ne güzel ağlamalar bile bile kaç maç verdiler geçen sezon 25 15 Yanıtla
  • Alp Uganer: 90+5 demi karistın 18 12 Yanıtla
  • Sümbül Dağı: Selami Karagül’le an amenna benzer anladın 1 2 Yanıtla
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