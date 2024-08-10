Okan Buruk: Galatasaray\'ı karıştırmaya çalışan büyük kesim var

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Süper Lig devi Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 2-1 kazandıkları Hatayspor maçının ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"LİGE BAŞLAMAK ZORDUR"

Rakip takımı tebrik eden Buruk, "Hatayspor ve teknik ekibini tebrik ediyorum. Çok iyi başladılar. Lige başlamak zordur. Sıcak ve nemle performans düşüyüro. Ben genel anlamda oyuncularımın isteğinden memnunum. İlk yarı golü atabilsek çok farklı olurdu. İkinci yarı mücizevi goller kaçtı. Birçok gol dediğimiz pozisyon gol olmadı. Bu da dışarıdaki insanları 'girmeyecekmi'ye getiriyor. Önemli bir taraftar grubuna sahibiz. Bizle birlikte bu galibiyete emek veren herkese teşekkür ediyorum. Geçen hafta mağlup olmuşsunuz ve burada 1-0 geriye düşmüşsünüz. ona rağmen destekleri devam etti" dedi.

"G.SARAY'I İÇERİDEN DE KARIŞTIRMAYA ÇALIŞANLAR VAR"

Camia içinde sıkıntıların olduğunu da itiraf eden başarılı antrenör, "Galatasaray'ı karıştırmaya çalışan çok büyük kesim var. Sadece dışarıda değil içeriden de karıştırmaya çalışanlar oluyor" dedi.

Buruk sözlerini, "Batshuayi'nin son dakika gollerine geçen seneden alışmıştık. Bugün bizim adımıza attığı için sevinçliyiz. Gerçek Galatasaray taraftarı nasıl maç kazanabileceğimizi gösterdi. Daha iyisini yapmamız gerektiğini biliyoruz. 1 senelik bir yorgunluk var. İki sene üst üste şampiyon olan takımın adaptasyonu zor oluyor. Maçı kazanma arzumuz maçın çok daha üstündeydi. Oyuncular gerçek performansına önümüzdeki günlerde kavuşacak. Teknik adamlar maç içinde bazı şeyleri yaşıyor. Beşiktaş maçında yaptığımız değişikliklerde oyun olarak geriye gitmiştik. Bugün tam tersi oldu. Batshuayi'nin son dakika golüne geçen seneden alışıktık. Bugün bizim adımıza attığı için sevinçliyiz. İkili oyunu bu maç çok iyi oynadı. Lucas ve Sara'nın performansı iyiydi. Genel olarak bütün oyunculardan memnunum" ifadeleriyle noktaladı.