Okan Buruk, Galatasaray'ın başına geçmek istediğini açık açık dile getirdi: Doğru zaman geldi - Son Dakika
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Okan Buruk, Galatasaray'ın başına geçmek istediğini açık açık dile getirdi: Doğru zaman geldi

22.05.2022 17:20
Okan Buruk, Galatasaray'ın başına geçmek istediğini açık açık dile getirdi: Doğru zaman geldi

Galatasaray'da teknik direktörlük için adı geçen Okan Buruk yaptığı açıklamayla sarı-kırmızılılara yeşil ışık yaktı. Genç hoca, "Şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör olarak Galatasaray teknik direktörlüğünü istiyorum. İnşallah bir gün olur. Doğru zamanın geldiğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan teknik direktör Okan Buruk, NTV'de Kırılma Anı programının konuğu oldu. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Buruk, Galatasaray'ın teknik direktörü olmak istediğini belirtti.

"TÜRKİYE'DE EN YUKARILARA ÇIKMAK İSTİYORUM"

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "2013'ten beri tek başıma çalışıyorum, Süper Lig 'de birçok takımı çalıştırdım, Galatasaray'a rakip oldum. Böyle maçlarda duygularınızı belirtmeyi doğru bulmuyorum. Taraftara öyle gözükmeyi doğru bulmuyorum. Bir futbol adamıyım, teknik direktör olarak Türkiye'de en yukarılara çıkmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ OLMAYI KENDİME YAKIŞTIRIYORUM"

Galatasaray'ı çalıştırmak istediğini belirten Buruk, "Galatasaray'a teknik direktör olabilmek için çok çaba sarf etmek gerekir. Ben kariyerimde çok çaba sarf ettim. En dipten gelip şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör olarak Galatasaray teknik direktörü olmayı kendime yakıştırıyorum ve istiyorum. Birçok insandan da bunu alabilmek çok önemli. Sokak bir aynadır. Gittiğiniz her yerde insanlar size sevgisini gösteriyor. Bunu insanlardan duymak çok güzel. Bir sonraki teknik direktör olarak beni görmeleri çok önemli. İnşallah bir gün olur. En doğru zamanda her şeyin olması önemli. Doğru zamanın geldiğini düşünüyorum. Benim için hayatıma baktığımda doğru zamanda olacaksa olsun." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Okan Buruk, Galatasaray'ın başına geçmek istediğini açık açık dile getirdi: Doğru zaman geldi - Son Dakika


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