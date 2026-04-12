Okan Buruk Galatasaray taraftarına gecenin tek güzel haberini verdi
Okan Buruk Galatasaray taraftarına gecenin tek güzel haberini verdi

12.04.2026 23:54
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaelispor maçının ardından konuştu. Victor Osimhen'in sahalara dönüş tarihi hakkında konuşan deneyimli hoca, "Osimhen, hafta sonu kadroda olabilecek diye umut ediyoruz'' dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de 1-1 eşitlikle sonuçlanan Kocaelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. 

GENÇLERBİRLİĞİ VE FENERBAHÇE MAÇLARI

Önümüzdeki günlerde oynanacak Gençlerbirliği ve Fenerbahçe maçları hakkında konuşan Okan Buruk, "Gençlerbirliği, kupa maçı ve Fenerbahçe. Bu maç önemli olacak. İlk düşüncem bu maçı atlatıp toparlanacağız, Gençlerbirliği sonrası bir sonraki maça hazırlanacağız." dedi. 

VICTOR OSIMHEN'İN DÖNÜŞ TARİHİ

Deneyimli teknik adam Okan Buruk, Victor Osimhen'in sahalara geri dönüşüyle ilgili ise "Victor Osimhen de antrenmanlara başladı. Hafta sonu kadroda olacak." sözlerini sarf etti. 

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Volkan Demirel yönetimindeki Gençlerbirliği ile 18 Nisan Cumartesi günü saat 20:00'de Ankara'da karşı karşıya gelecek. 

Victor Osimhen, Kocaelispor, Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

    Yorumlar (2)

  • serdar SARIKAYA serdar SARIKAYA:
    İlkayın top oynamadığını gören sadece benim herhalde 17 0 Yanıtla
  • yasin6 yakışır yasin6 yakışır:
    Bir takım kendi sahasında 1-0 a yatıp maç kazanacaksa o zaman herkes sorar ne bu 1-0 a yatma aşkı her maç isteksiz takım, bıkkın futbolcular, teknik heyet yönetim hepsi isteksiz, ezeli rakibinede kaybedersen o maç arasında istifayı sunmaniz husranina ugruycaz üzülerek diye düşünüyorum 8 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
