Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de 1-1 eşitlikle sonuçlanan Kocaelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Önümüzdeki günlerde oynanacak Gençlerbirliği ve Fenerbahçe maçları hakkında konuşan Okan Buruk, "Gençlerbirliği, kupa maçı ve Fenerbahçe. Bu maç önemli olacak. İlk düşüncem bu maçı atlatıp toparlanacağız, Gençlerbirliği sonrası bir sonraki maça hazırlanacağız." dedi.
Deneyimli teknik adam Okan Buruk, Victor Osimhen'in sahalara geri dönüşüyle ilgili ise "Victor Osimhen de antrenmanlara başladı. Hafta sonu kadroda olacak." sözlerini sarf etti.
Galatasaray, Volkan Demirel yönetimindeki Gençlerbirliği ile 18 Nisan Cumartesi günü saat 20:00'de Ankara'da karşı karşıya gelecek.
Son Dakika › Spor › Okan Buruk Galatasaray taraftarına gecenin tek güzel haberini verdi - Son Dakika
