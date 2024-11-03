Okan Buruk, Hakim Ziyech'i kovmaktan beter etti - Son Dakika
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Spor

Okan Buruk, Hakim Ziyech'i kovmaktan beter etti

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Galatasaray'da performansı ve geleceği tartışılan Hakim Ziyech, sarı-kırmızılılardaki sistem değişikliği nedeniyle hem yeni formasyonda yeri olmadığı için hem de yabancı kontenjanından dolayı kadroya alınmayacak ve tribüne çıkacak.

03.11.2024 17:04
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Galatasaray'da durumu tartışma konusu olan Hakim Ziyech, performansıyla sınıfta kaldı. Teknik direktör Okan Buruk, yeni formasyonda da yeri olmayan Faslı yıldızı kovmaktan beter etti.

TRİBÜNE YOLLAYACAK

Elias Jelert'in Beşiktaş derbisindeki performansından memnun olan Buruk, genç sağ beke daha fazla şans vermeyi düşünüyor. Deneyimli teknik adam, Ismail Jakobs'un takıma katılması ile beraber yabancı kontenjanına takılmamak için Hakim Ziyech'i tribüne yollayacak.

YENİ SİSTEMDE DE YER YOK

Aynı zamanda çift santrforlu sistemde güçlü bir orta saha hattı kurmak isteyen Okan Buruk, 4-4-2 ve 3-5-2 formasyonlarında Faslı yıldıza yer olmadığına kanaat getirdi. Bu nedenle Hakim Ziyech, için ilk 11 ve yedek kulübesi kapıları artık büyük oranda kapandı.

GİDEBİLİRSİN MESAJI VERİLDİ

Yedek kalmaktan hoşnut olmayan 31 yaşındaki futbolcunun tribüne gönderilmesi ile gerekli mesajı alarak ocak ayından takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. Öte yandan yıldız ismin de ABD'den gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı vurgulandı.

TAKIMA KATKISI SIFIR

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 3'ü ilk 11 olmak üzere 5 maça çıkan Hakim Ziyech, bu karşılaşmalarda sadece 256 dakika sahada kalabildi ve skora katkı veremedi. Yıllık 2 milyon 850 bin euro garanti ücreti olan Ziyech'in Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Okan Buruk, Hakim Ziyech\'i kovmaktan beter etti

Hakim Ziyech, Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk, Hakim Ziyech'i kovmaktan beter etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Alpi:
    ULAN KALİTEYE BAK BU LİGE ÇOK FAZLASIN BE TÜRKİYENİN EN BÜYÜĞÜ..YEDEĞE BAK :))) EZİKTAŞLARDA OTURSUN AĞLAYIP ALGI ALGI DİYE ABİLERİNİN SALINCAĞINDA SALLANSIN 58 12 Yanıtla
  • sudem meliss:
    İt yüzlü Okan yaptıklarına bakk Neyine güveniyor acaba 9 37 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    OKAN HOCA İŞİNİ BİLİR ZİYECH SUYU ISINDI MALİYETLİ BİR LÜKS KONUMUNA GELDİ 24 4 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Gelmesi için yalvardı şimdiyse kovmaktan beter etti :) 17 4 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    EZİKTAŞIN EZİK YÖNETİCİLERİ MADEM FORVETİN YOK ABUBAKAR KARŞI ÖDENEREK NEDEN KİRALANDI. CENK TOSUN NEDEN GÖNDERİLDİ. ŞİMDİ FORVET YOK BECERİKSİZLER ORDUSU 8TAŞ 14 2 Yanıtla
  • Ferhat Eser:
    Sudem Melis çok osuruyorsun 5 4 Yanıtla
  • Cosdan:
    Bu oyuncuların maliyeti hep haneye zarar yazıyor.klüplerin sonu hiç iyi değil.ligdeki bütün takımlar yabancıda yaş şartı getirmeli.satıp para kazanmaları için. 1 0 Yanıtla
  • Tazmanya:
    5S COCUGU TRİBÜNDE DAVUL CALSIN 0 1 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Ferhat eser Kasımpaşa yı unuttun Herhalde bu sizin daha iyi günleriniz bundan sonra kim osurur görürüz 0 0 Yanıtla
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