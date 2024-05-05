Okan Buruk: hem puan hem de averaj olarak Fenerbahçe'nin önüne geçtik - Son Dakika
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Spor

Okan Buruk: hem puan hem de averaj olarak Fenerbahçe'nin önüne geçtik

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 6-1'lik Sivasspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, " Bir yandan galibiyete sevindik bir yandan da averaja sevindik. Fenerbahçe'ye karşı hem puan olarak hem averaj olarak öne geçtik. Çok önemli, değerli bir galibiyet" ifadelerini kullandı.

05.05.2024 21:43  Güncelleme: 21:47
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sivasspor'u 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"HEM PUAN HEM DE AVERAJ OLARAK ÖNE GEÇTİK"

Baştan sona iyi bir oyun sergilediklerini vurgulayan Buruk, "Güzel goller attık. Oyun içerisinde de daha çok top bizdeydi. Bir yandan galibiyete sevindik bir yandan da averaja sevindik. Fenerbahçe'ye karşı hem puan olarak hem de averaj olarak öne geçtik. Çok önemli, değerli bir galibiyet. Bir sonraki maça hazırlanmaya başlayacağız. Oyuncularımın performansı çok iyiydi. Rakibimizin bazen 8'li, bazen 9'lu savunma yaptığını biliyoruz. Savunmada bekleyen bir takım ama doğru işi yaptığınızda pozisyonda veren bir takım. Icardi'nin üzerine yoğunlaşan 3 oyuncu vardı. Oyunun genelinde hareketlendiğimizde ve doğru koşuları yaptığımızda hareketlendi. Hem bek bindirmeleri hem kanatlar çok iyiydi. Icardi ile hep 2-3 kişi bir oynadı. Rakibimize çok fazla pozisyon vermedik. Öndeki iki oyuncu çok etkiliydi. Girdikleri pozisyonlar vardı ama geçen haftaya göre az pozisyon verdik" dedi.

Okan Buruk: hem puan hem de averaj olarak Fenerbahçe'nin önüne geçtik

"YILDIZLARDAN BİRİYDİ"

Hakim Ziyech'in yükselen performansı hakkında da konuşan deneyimli teknik adam, "Hep beraber sevinmek hep istediğimiz bir durum. 11 kişi oynuyor, 5 kişi girebiliyor. Oyuncularım bireysel olarak kendi düşünceleri oluyor. Hakim de bugün yıldızlarından biriydi. Hep beraber sevinçlerini yaşadılar. Aile ortamı, çocuklarımızın beraber olması çok büyük keyif veriyor. Oyuncularımızın hep bir arada olmasını çok istiyoruz" açıklamasını yaptı.

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Son Dakika Spor Okan Buruk: hem puan hem de averaj olarak Fenerbahçe'nin önüne geçtik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Okan Buruk: hem puan hem de averaj olarak Fenerbahçe'nin önüne geçtik - Son Dakika
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