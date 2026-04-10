Okan Buruk isyan etmişti! Galatasaray\'ın kadrosunu sızdıran şimdi yandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
10.04.2026 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Okan Buruk’un “hain” sözleri sonrası Galatasaray yönetimi kadro sızıntısını araştırmaya başlarken, tesis kameralarının incelenmesi dahil ciddi önlemler gündeme geldi.

Galatasaray’da Göztepe galibiyetinin ardından ortaya çıkan “ilk 11 sızdırıldı” iddiası gündeme bomba gibi düştü. Teknik Direktör Okan Buruk’un sert sözleri sonrası yönetim harekete geçti.

OKAN BURUK’TAN ‘HAİN’ ÇIKIŞI

Maç sonrası konuşan Okan Buruk, kadronun maç öncesi dışarı sızdırılmasına sert tepki gösterdi. Bu durumun takıma zarar verdiğini belirten deneyimli teknik adam, “İçeride bizi satan hain ya da hainler var” ifadelerini kullandı.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Sabah gazetesinin haberine göre Galatasaray yönetimi, yaşanan gelişmelerin ardından kapsamlı bir inceleme başlattı. Kadro bilgisinin nasıl sızdırıldığını ortaya çıkarmak için detaylı bir araştırma yapılacağı öğrenildi.

KAMERALAR İNCELENECEK

Yönetimin, son antrenmanların tesis kameraları üzerinden incelenmesini gündemine aldığı belirtildi. Yetkisi olmadığı halde idmanları takip eden kişilerin tespit edilmesi ve sorumluların ortaya çıkarılması hedefleniyor.

ÖNLEM PAKETİ YOLDA

Sarı-kırmızılı kulübün, benzer durumların tekrar yaşanmaması adına yeni güvenlik önlemleri almayı planladığı ifade edildi. Teknik heyetin de kadro gizliliği konusunda daha hassas bir çalışma yürüteceği aktarıldı.

Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Apple User Apple User:
    yenilseydi ya da göztepe yatmasaydı açıklama belliymiş 2 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 10:52:10. #7.12#
SON DAKİKA: Okan Buruk isyan etmişti! Galatasaray'ın kadrosunu sızdıran şimdi yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.