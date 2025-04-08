Okan Buruk, Jose Mourinho'yu gece yarısı bombaladı - Son Dakika
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Spor

Okan Buruk, Jose Mourinho'yu gece yarısı bombaladı

Okan Buruk, Jose Mourinho\'yu gece yarısı bombaladı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı 'burun sıkma' müdahalesi ve 'Hollywood' benzetmesi gündeme damga vururken Okan Buruk'tan konuyla ilgili yeni açıklamalar geldi. Buruk, ''Cevap verme gereği duymuyorum. Saha içinde ve dışında rakipler birbiriyle çatışabilir. Normal karşılarım. Ama ben niyetini anladığım için sezon başından beri kaale almıyorum'' dedi.

08.04.2025 09:20
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray rakibini 2-1 mağlup ederek kupa dışına iterken maç sonunda Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı 'burun sıkma' müdahalesi çok konuşulmuştu. Yaşananlarla ilgili konuşan Mourinho Okan Buruk'a 'Hollywood' göndermesinde bulunurken Buruk cephesinden yanıt gecikmedi.

Mourinho'nun bu sözlerine yanıt veren Okan Buruk TV100'de katıldığı bir programda "Onu kaale almıyorum" ifadelerini kullandı.

"BİR AZİZ NESİN HİKAYESİ"

Buruk, "Hakemin raporuna neden böyle yazdığını anlamadım. "Hakem iyi maç yönetti" demenin bizzat hakem tarafından tahrik sayılması, kendi başına bir Aziz Nesin hikayesi. Maçtan sonra idari direktör Uğur Yıldız geldi söyledi. "Hakem sana sarı kart göstermiş" dedi. Benim olaydan böyle haberim oldu. Bir yaşıma daha girmiş oldum böylece" dedi.

"UZATMAK İSTEMEDİĞİM İÇİN SUSUYORUM"

Yaşananlar hakkında açıklamalarda bulunan Buruk, "Darbeyi ben aldım, bazı kesimler benim düşmeme bakıp neredeyse adama "Helal olsun" diyecekler! Ben gerçekten uzatmak istemediğim için susuyorum. O pozisyonda hiç kimse fiziki müdahaleye uğramayı beklemezdi. Kim bekler zaten! Düşerken reaksiyon hesabı yapmıyorum ki! Adam tırnaklarıyla yüzümü de çizdi! Şiddetli bir hareket yaptı, canım da acıdı! Orada farklı bir turum sergilesem ben de ceza alırdım. Ayakta kalsam belki de 10 maç ceza alırdım" ifadelerini kullandı.

"CEVAP VERME GEREĞİ DUYMUYORUM"

Öte yandan Portekizli antrenörün sözleri hakkında konuşan Buruk, "Cevap verme gereği duymuyorum. Saha içinde ve dışında rakipler birbiriyle çatışabilir. Normal karşılarım. Ama ben niyetini anladığım için sezon başından beri kaale almıyorum. Gene o hakkımı kullanacağım ve onu kaale almıyorum" dedi.

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Son Dakika Spor Okan Buruk, Jose Mourinho'yu gece yarısı bombaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Mahir Kale:
    adam elini dokundu diye takım elbise ile 3 takla atan okan buruk ikseler demekki kıyameti koparcak :) 50 50 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Yer cücesi mağdur edebiyatını bırak evet mourinho nun yaptığının telafisi yok da sende sütten çıkmış ak kaşık değilsin iki yüzlülük yapma. Çok iyi maç yönettiniz demiş ya sonrası giderken hem söylediklerin hem el kol hareketiyle yaptıkların ne anlama geliyordu. Yok yüzümü çizdi yok çok canım acıdı ya adam burnuna sadece temas ediyor öyle burnunu sıktı diyorlarda öyle abartıldığı gibi değil görüntülerde her şey ortada. Ondan sonra oskarlık performans yerlere atmalar kıvranmalar. Bunları yapmayıp gerçekten dik bir duruş sergileyip çekip gitseydin gerçekten taraflı tarafsız herkesin takdirini kazana bilirdin. 37 37 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    ula oğlum Okan akıllı olup adam ile iyi geçinsen gider Avrupa’da kulüp çalıştırırdın adam seni övse yeter vallahi Avrupa’da hocalık yapardın şimdi anayın evinde otur 25 42 Yanıtla
  • Şükrü null:
    Okan bu FB yi evirip çevirip perişan ettin helal olsun. FB nin büyük hoca diye getirdiklerinide ne hallere soktun. 31 29 Yanıtla
  • alper deniz:
    tam bir kolpasin okan 21 17 Yanıtla
  • Ümit Demir :
    Burnunu tuttu diye yere kendini atan adam..parktaki çocuklar gibi..şaka sandim binara baktimki hakketen gerçek.. 17 16 Yanıtla
  • Onur Tecimer:
    Konuştu fetöcü.. 16 14 Yanıtla
  • orka1898:
    okan = torera 16 13 Yanıtla
  • Hakan1421:
    sen kaaleye alma hocam en iyi yaptığın şeyi yapmaya devam et saplamaya ve kudurtmaya devam et 14 13 Yanıtla
  • Zeynel Karageçili:
    fenere iyi koymuşki içlerine oturmuş 8 9 Yanıtla
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