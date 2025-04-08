Okan Buruk, Jose Mourinho\'yu gece yarısı bombaladı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray rakibini 2-1 mağlup ederek kupa dışına iterken maç sonunda Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı 'burun sıkma' müdahalesi çok konuşulmuştu. Yaşananlarla ilgili konuşan Mourinho Okan Buruk'a 'Hollywood' göndermesinde bulunurken Buruk cephesinden yanıt gecikmedi.

Mourinho'nun bu sözlerine yanıt veren Okan Buruk TV100'de katıldığı bir programda "Onu kaale almıyorum" ifadelerini kullandı.

"BİR AZİZ NESİN HİKAYESİ"

Buruk, "Hakemin raporuna neden böyle yazdığını anlamadım. "Hakem iyi maç yönetti" demenin bizzat hakem tarafından tahrik sayılması, kendi başına bir Aziz Nesin hikayesi. Maçtan sonra idari direktör Uğur Yıldız geldi söyledi. "Hakem sana sarı kart göstermiş" dedi. Benim olaydan böyle haberim oldu. Bir yaşıma daha girmiş oldum böylece" dedi.

"UZATMAK İSTEMEDİĞİM İÇİN SUSUYORUM"

Yaşananlar hakkında açıklamalarda bulunan Buruk, "Darbeyi ben aldım, bazı kesimler benim düşmeme bakıp neredeyse adama "Helal olsun" diyecekler! Ben gerçekten uzatmak istemediğim için susuyorum. O pozisyonda hiç kimse fiziki müdahaleye uğramayı beklemezdi. Kim bekler zaten! Düşerken reaksiyon hesabı yapmıyorum ki! Adam tırnaklarıyla yüzümü de çizdi! Şiddetli bir hareket yaptı, canım da acıdı! Orada farklı bir turum sergilesem ben de ceza alırdım. Ayakta kalsam belki de 10 maç ceza alırdım" ifadelerini kullandı.

"CEVAP VERME GEREĞİ DUYMUYORUM"

Öte yandan Portekizli antrenörün sözleri hakkında konuşan Buruk, "Cevap verme gereği duymuyorum. Saha içinde ve dışında rakipler birbiriyle çatışabilir. Normal karşılarım. Ama ben niyetini anladığım için sezon başından beri kaale almıyorum. Gene o hakkımı kullanacağım ve onu kaale almıyorum" dedi.