Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Okan Buruk, Ndombele'nin üzerini çizdi

6 numara arayışındayken rotayı bir anda Tanguy Ndombele'ye kıran Galatasaray büyük hayal kırıklığı yaşadı. Beklentilerin çok altında kalan 26 yaşındaki orta saha ile yollar ayrılabilir.

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE YOLCU

Galatasaray'da Çaykur Rizespor kadrosuna alınmayan Tanguy Ndombele ile yollar ayrılıyor. Sarı-kırmızılılar, kiralık olarak kadrosuna kattığı Fransız futbolcuyu ara transfer döneminde gönderebilir.

SKOR ÜRETEMEDİ

Ndombele, Galatasaray formasıyla bu sezon 7 maçta boy gösterdi. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı üretemedi.