Okan Buruk: Liverpool maçında yapmıştık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Okan Buruk: Liverpool maçında yapmıştık

Okan Buruk: Liverpool maçında yapmıştık
21.01.2026 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Atletico Madrid maçı öncesi konuşarak, ''Oyunun ritmini biz belirlemeliyiz. Liverpool maçında yapmıştık. Oyuncularıma güveniyorum. Taraftarımızla birlikte elimizden gelenin en fazlasını yapacağız.'' dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i ağırlayacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

''SAKATLARIMIZ DÖNDÜ''

Sakatların takıma geri döndüğünü belirten Okan Buruk, "Oyuncularımız döndü. Jakobs da döndü. Kadroya aldık, duruma göre kullanacağız. Sakatlarımız döndü. Takım kadromuz genişledi. Oyun içerisindeki hamle şansımız arttı. Buna çok ihtiyacımız vardı.'' dedi.

''BEKLEDİĞİMİZ KADRO''

Bir kişi dışınd Atletico Madrid'in bekledikleri kadro ile maça çıktıklarını belirten Buruk, ''Baena'yı bekliyorduk, Almada ile başlıyorlar. Onun dışında beklediğimiz kadro. Oyunları belli olan, ön alan baskısı, savunma arkasına çok koşan bir takım. Dikkat etmemiz gereken çok şey var.'' ifadelerini kullandı.

''LIVERPOOL MAÇINDA YAPMIŞTIK''

Okan Buruk sözlerini, ''Her takıma karşı burada büyük avantajlar yakaladık. Maç 90 dakika, bunu bilmek lazım. Aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. 9 puandayız, 6 puan alma şansımız var. 6 puan alırsak ilk 8'i kovalama şansımız var. Diğer ihtimallerde ilk 16'ya, ilk 24 şansımız var. Akıllı oynamamız lazım. Oyunun ritmini biz belirlemeliyiz. Liverpool maçında yapmıştık. Oyuncularıma güveniyorum. Taraftarımızla birlikte elimizden gelenin en fazlasını yapacağız.'' şeklinde noktaladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Atletico Madrid, Galatasaray, Okan Buruk, Liverpool, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk: Liverpool maçında yapmıştık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çalışmalarını içeren kitap çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışmalarını içeren kitap çıktı
Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi! İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi
Konut satışında “Güvenli Ödeme Sistemi” zorunlu oluyor Konut satışında “Güvenli Ödeme Sistemi” zorunlu oluyor
10 ton kokainin ele geçirildiği gemiye ilişkin soruşturmada yeni gözaltılar var 10 ton kokainin ele geçirildiği gemiye ilişkin soruşturmada yeni gözaltılar var
İzmir Büyükşehir Belediyesi kuraklıkla mücadele için yapay yağmur yağdıracak İzmir Büyükşehir Belediyesi kuraklıkla mücadele için yapay yağmur yağdıracak
Gazeteci Lube Ayar’a hapis cezası Gazeteci Lube Ayar'a hapis cezası

21:40
Beşiktaş’ta denizde bulunan cesedin kayıp Rus yüzücüye ait olduğu DNA testiyle belirlendi.
Beşiktaş'ta denizde bulunan cesedin kayıp Rus yüzücüye ait olduğu DNA testiyle belirlendi.
21:23
Galatasaray maçında açıklandı: Cimbom’da transfer iptal
Galatasaray maçında açıklandı: Cimbom'da transfer iptal
21:21
Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu
Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu
20:30
Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı
Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı
20:06
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın sevgilisi gözaltına alındı
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı
19:37
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 21:57:17. #7.11#
SON DAKİKA: Okan Buruk: Liverpool maçında yapmıştık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.