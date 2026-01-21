Okan Buruk: Liverpool maçında yapmıştık

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i ağırlayacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

''SAKATLARIMIZ DÖNDÜ''

Sakatların takıma geri döndüğünü belirten Okan Buruk, "Oyuncularımız döndü. Jakobs da döndü. Kadroya aldık, duruma göre kullanacağız. Sakatlarımız döndü. Takım kadromuz genişledi. Oyun içerisindeki hamle şansımız arttı. Buna çok ihtiyacımız vardı.'' dedi.

''BEKLEDİĞİMİZ KADRO''

Bir kişi dışınd Atletico Madrid'in bekledikleri kadro ile maça çıktıklarını belirten Buruk, ''Baena'yı bekliyorduk, Almada ile başlıyorlar. Onun dışında beklediğimiz kadro. Oyunları belli olan, ön alan baskısı, savunma arkasına çok koşan bir takım. Dikkat etmemiz gereken çok şey var.'' ifadelerini kullandı.

''LIVERPOOL MAÇINDA YAPMIŞTIK''

Okan Buruk sözlerini, ''Her takıma karşı burada büyük avantajlar yakaladık. Maç 90 dakika, bunu bilmek lazım. Aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. 9 puandayız, 6 puan alma şansımız var. 6 puan alırsak ilk 8'i kovalama şansımız var. Diğer ihtimallerde ilk 16'ya, ilk 24 şansımız var. Akıllı oynamamız lazım. Oyunun ritmini biz belirlemeliyiz. Liverpool maçında yapmıştık. Oyuncularıma güveniyorum. Taraftarımızla birlikte elimizden gelenin en fazlasını yapacağız.'' şeklinde noktaladı.