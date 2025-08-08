Okan Buruk maç öncesinde ayrılığı açıkladı

Süper Lig'de sezonun ilk haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, zorlu maç öncesinde saçıklamalarda bulundu.

"KÖHN AYRILACAK''

Maç kadrosunda olmayan Derrick Köhn ile ilgili konuşan Okan Buruk, "Derrick Köhn bizden ayrılacak oyuncular arasında yer alıyor. İyi bir hazırlık dönemi geçirdi ama orada iki iyi oyuncumuz var. Köhn ile birlikte Kazım'ı da kadroya almadık. O yüzden tercihimizi bu yönde aldık." dedi.

"BENCE BİR MİLAT''

IFAB'ın kaleciler için yeni kuralı ile ilgili görüşleri sorulan Buruk, "Bence bir milat bu. Oyunu hızlandıracak bir şey, ofansif olarak da hızlandıracak. Takımlar bunu doğru kullanabilirse, avantaj olacaktır. Bizim gibi takımlar için çok önemli. Birçok takımın, kalecinin vakit geçirdiği yerde çok önemli. Aut atışlarına da dikkat edilmeli. Hakemlerimizin de oyunu hızlandırma yönünde etki etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.