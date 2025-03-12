Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolcusu Dries Mertens ile tartışma yaşadığı iddiaları üzerine açıklama yaptı.
HT Spor'a konuşan Buruk, "Dries Mertens ile tartışma yaşadığımız yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Takımda aramın en iyi olduğu oyunculardan biri Mertens ve ona çok güveniyorum" ifadelerini kullandı.
Okan Buruk son maçlarda Mertens'i oyuna almamıştı. Bunun üzerine Dries Mertens ile Okan Buruk arasında anlaşmazlık olduğu iddiaları ortaya çıkmıştı.
Son Dakika › Spor › Okan Buruk, Mertens ile tartışma iddialarını yalanladı - Son Dakika
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