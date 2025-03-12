Okan Buruk, Mertens ile tartışma iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Okan Buruk, Mertens ile tartışma iddialarını yalanladı

Okan Buruk, Mertens ile tartışma iddialarını yalanladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolcusu Dries Mertens ile yaşadığı iddia edilen tartışmayı yalanladı. Buruk, "Dries Mertens ile tartışma yaşadığımız yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Takımda aramın en iyi olduğu oyunculardan biri Mertens ve ona çok güveniyorum" ifadelerini kullandı.

12.03.2025 17:24
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Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolcusu Dries Mertens ile tartışma yaşadığı iddiaları üzerine açıklama yaptı.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

HT Spor'a konuşan Buruk, "Dries Mertens ile tartışma yaşadığımız yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Takımda aramın en iyi olduğu oyunculardan biri Mertens ve ona çok güveniyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Okan Buruk son maçlarda Mertens'i oyuna almamıştı. Bunun üzerine Dries Mertens ile Okan Buruk arasında anlaşmazlık olduğu iddiaları ortaya çıkmıştı.

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Son Dakika Spor Okan Buruk, Mertens ile tartışma iddialarını yalanladı - Son Dakika

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