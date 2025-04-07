Okan Buruk, Mourinho ile yaşadığı olayları ilk kez açıkladı: Tahrik oldu muhtemelen - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Okan Buruk, Mourinho ile yaşadığı olayları ilk kez açıkladı: Tahrik oldu muhtemelen

Okan Buruk, Mourinho ile yaşadığı olayları ilk kez açıkladı: Tahrik oldu muhtemelen

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinin ardından Jose Mourinho ile yaşadığı olayları açıkladı. Buruk, ''Hakemle Mourinho'nun konuştuğunu görüp özellikle giderek ona söylemek için yapmadım. Ben sadece hakemlere Türkçe ve İngilizce ''Çok iyi maç yönettiniz'' dedim. O anda Mourinho buna çok tahrik oldu muhtemelen çünkü aynı anda o da hakemleri eleştiriyordu'' dedi.

07.04.2025 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe derbisinin ardından Jose Mourinho'yla yaşadığı olaylara dair ilk kez konuştu. Okan Buruk maçın ardından hakemlere ne dediğini açıkladı.

Ekol TV'ye konuşan Buruk, "Hakemle Mourinho'nun konuştuğunu görüp özellikle giderek ona söylemek için yapmadım. Ben sadece hakemlere Türkçe ve İngilizce "Çok iyi maç yönettiniz" dedim. O anda Mourinho buna çok tahrik oldu muhtemelen çünkü aynı anda o da hakemleri eleştiriyordu" ifadelerini kullandı. Hakemlere "'Don't listen to him' (Onu dinlemeyin)" demediğini belirten Okan Buruk, "Sadece Türkçe ve İngilizce "Çok iyi maç yönettiniz" dedim" şeklinde konuştu.

"KİMSEYE SORACAK DEĞİLİM"

Hakemleri tebrik etmesinin hemen ardından kameralara yansıyan sevinç görüntüsüne değinen Okan Buruk, "Ben ezeli rakibimizi kendi sahasında yendim. Önemli bir şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Sevindim, nasıl sevineceğimi de kimseye soracak değilim! Rakip teknik direktörü provoke etmek, onu hedef almak gibi bir maksadım yoktu. Ben o mutluluğu yaşadım. İzin versinler de neye nasıl sevineceğime ben karar vereyim" ifadelerini kullandı.

Tahriğin Fenerbahçe kanadından geldiğini söyleyen Buruk, "Fenerbahçe teknik direktörünün yardımcısı bize maç boyunca 3-4 kere küfür etti, tahrik etti" dedi.

"GERÇEKTEN CANIM YANDI"

Mourinho'nun müdahalesi sonrası canı yandığı için yere düştüğünü söyleyen başarılı teknik adam, "Olayı büyütmek istesem suç duyurusunda bulunurum, darp raporu alırım. Görüntülere işlenmiş, kaydedilmiş bir fiili müdahale var bana. Büyütmek istesem buraya giderdim ama orada gerçekten canım yandı. Canım yandığı için düştüm. Futbolculuğumdan beri herkes bilir benim burnum kırıktır. Kırık burunda başka bir şey olur, canım acıdı" ifadelerini kullandı.

"ÇIKIP ÖZÜR DİLEYECEKLERİNE..."

Fenerbahçe'nin açıklamasına da tepki gösteren Buruk, "Fiziksel bir temasın hiçbir şekilde açıklaması olamaz, olmamalı. Çıkıp özür dileyeceklerine bir de suyu bulandırmaya çalışıyorlar, buna da çok üzülüyorum" dedi. Okan Buruk son olarak Jose Mourinho'ya "f.ck off" demediğini söyledi.

Jose Mourinho, Galatasaray, Okan Buruk, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk, Mourinho ile yaşadığı olayları ilk kez açıkladı: Tahrik oldu muhtemelen - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Hursit Yavas:
    kahpenin ccgu kursun yemis gibi dustun :))) planli bir sekilde gittigin her halinden belli maymun gibi zipliyor lafina misilleme yaptin 60 57 Yanıtla
  • Hakan1421:
    bırak şunları Okan hoca sen en iyi yaptığın şeyi yapmaya devam et.... saplamaya.. 52 49 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan:
    seni bilen biliyor iyi tiyatro oynuyorsun 50 39 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    böyle karaktersiz takıma KARAKTERSİZ direktör lazım zaten 32 42 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    Okan dan GS ya da başka büyük takıma hoca olmaz. karakteri hiç yok. ağırlığı yok 31 4 Yanıtla
  • Burak ÖZSARAÇ:
    ya okan sana hoca bile demiyorum git sirkte oyunculuk yap.. görüntüler olmasına rağmen yaptığın açıklamaya bak. Mourinho orada diye hızlı adımlarla gidip hakemleri tebrik ederken bir şeyler söyleyip sonradan ergence kol hareketi yapıyorsun adam daha burnunu tutmadan yere atıyorsun kendini bu nasıl bi acizlikkk... 29 2 Yanıtla
  • Behzat:
    Okan sen sevincini böyle yapıyorsun he yazıklar olsun sana. 27 0 Yanıtla
  • Dayı:
    Gsli kokan, hakemlere ingilizce teşekkür etmiş.... Hakemlerden Türkçe anlamayan vardı galiba... Sırf mourinhoyu taciz etmek için gittim diyemiyor Bunu gören sözde hakemde kokana kart bile göstermiyor.. Demek ki danışıklı dövüş var 17 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’da Trump’a suikast tehdidi sonrası bakanlık harekete geçti İran'da Trump'a suikast tehdidi sonrası bakanlık harekete geçti
MASAK Özgür Özel’in iddialarına yanıt verdi MASAK Özgür Özel'in iddialarına yanıt verdi
Mourinho’dan aylar sonra bir ilk Mourinho'dan aylar sonra bir ilk
Herkes bunu tartışıyor İşte Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyon Herkes bunu tartışıyor! İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon
Hakan Fidan’dan Özel’e sert tepki: Bu zihniyeti reddediyoruz Hakan Fidan'dan Özel'e sert tepki: Bu zihniyeti reddediyoruz
Ne olduysa golden sonra oldu Fenerbahçe tribünlerinden futbolculara ve yönetime olay tepki Ne olduysa golden sonra oldu! Fenerbahçe tribünlerinden futbolculara ve yönetime olay tepki
İçeride mi, dışarıda mı İşte Fenerbahçe’nin penaltı kazandığı pozisyon İçeride mi, dışarıda mı? İşte Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon
Dünya piyasaları sarsılırken Trump kararını savundu: Bunun için seçildim Dünya piyasaları sarsılırken Trump kararını savundu: Bunun için seçildim
Son ankette Erdoğan muhalefetin 3 adayıyla yarıştı İşte çıkan sonuç Son ankette Erdoğan muhalefetin 3 adayıyla yarıştı! İşte çıkan sonuç
Özgür Özel, İsmet İnönü’den sonra parti tarihinde bir ilk başardı Özgür Özel, İsmet İnönü'den sonra parti tarihinde bir ilk başardı
Tırın altında kağıt gibi ezilen aracın hız göstergesi dikkat çekti Tırın altında kağıt gibi ezilen aracın hız göstergesi dikkat çekti

14:35 Dünya piyasaları sarsılırken Trump kararını savundu: Bunun için seçildim Dünya piyasaları sarsılırken Trump kararını savundu: Bunun için seçildim
14:08 Son ankette Erdoğan muhalefetin 3 adayıyla yarıştı İşte çıkan sonuç Son ankette Erdoğan muhalefetin 3 adayıyla yarıştı! İşte çıkan sonuç
14:03 Özgür Özel, İsmet İnönü’den sonra parti tarihinde bir ilk başardı Özgür Özel, İsmet İnönü'den sonra parti tarihinde bir ilk başardı
12:56 Tırın altında kağıt gibi ezilen aracın hız göstergesi dikkat çekti Tırın altında kağıt gibi ezilen aracın hız göstergesi dikkat çekti
12:55 Sergen Yalçın’dan bomba şampiyonluk yorumu Sergen Yalçın'dan bomba şampiyonluk yorumu
20:38 Samsun’da kontrolden çıkan minibüs ters döndü 1 kişi hayatını kaybetti Samsun'da kontrolden çıkan minibüs ters döndü! 1 kişi hayatını kaybetti
20:38 İçeride mi, dışarıda mı İşte Fenerbahçe’nin penaltı kazandığı pozisyon İçeride mi, dışarıda mı? İşte Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon
20:21 Ne olduysa golden sonra oldu Fenerbahçe tribünlerinden futbolculara ve yönetime olay tepki Ne olduysa golden sonra oldu! Fenerbahçe tribünlerinden futbolculara ve yönetime olay tepki
20:13 Hakan Fidan’dan Özel’e sert tepki: Bu zihniyeti reddediyoruz Hakan Fidan'dan Özel'e sert tepki: Bu zihniyeti reddediyoruz
20:07 Herkes bunu tartışıyor İşte Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyon Herkes bunu tartışıyor! İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon
19:58 Mourinho’dan aylar sonra bir ilk Mourinho'dan aylar sonra bir ilk
19:56 MASAK Özgür Özel’in iddialarına yanıt verdi MASAK Özgür Özel'in iddialarına yanıt verdi
19:16 İran’da Trump’a suikast tehdidi sonrası bakanlık harekete geçti İran'da Trump'a suikast tehdidi sonrası bakanlık harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2025 14:50:51. #7.13#
SON DAKİKA: Okan Buruk, Mourinho ile yaşadığı olayları ilk kez açıkladı: Tahrik oldu muhtemelen - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement