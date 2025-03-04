Okan Buruk o futbolcuya fena patlamış: Seni gözüm görmesin - Son Dakika
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Okan Buruk o futbolcuya fena patlamış: Seni gözüm görmesin

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Galatasaray, son maçında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak beklenmedik bir puan kaybı yaşadı. Bu durum, takımın morallerini bozarken, teknik direktör Okan Buruk'un oldukça sinirli olduğu belirtildi. Buruk'un, ara transfer döneminde 8 milyon Euro bonservisle renklerine bağladığı Carlos Cuesta'ya büyük tepki gösterdiği ve "Seni görmek istemiyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

04.03.2025 09:26
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Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından Galatasaray, son oynadığı Kasımpaşa mücadelesinde rakibi ile 3-3 berabere kalırken beklenmedik bir puan kaybı yaşadı.

CUESTA'YA TEPKİ YAĞDI

Sarı-Kırmızılılar'da yaşanan bu puan kaybı moralleri hayli bozarken Okan Buruk'un oldukça sinirli olduğu hatta yeni transfere patladığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın ara transfer döneminde Belçika ekibi Genk'ten 8 milyon euro bonservisle renklerine bağladığı Carlos Cuesta, yaptığı hareketle maça damga vurdu.

Okan Buruk o futbolcuya fena patlamış: Seni gözüm görmesin

Taraftarların alınmasını istemediği ve büyük tepki gösterdiği Kolombiyalı stoper, 80. dakikada Eren Elmalı'nın yerine oyuna dahil olurken, girdiği ilk pozisyonda, oyuna dahil olduktan 36 saniye sonra penaltıya sebebiyet verdi ve Kasımpaşa, 3-3 eşitliği sağladı. Uzatmalarla birlikte 20 dakika sahada kalan oyuncunun performansı, taraftarların sosyal medyadan büyük tepkisini çekti.

"GÖZÜM SENİ GÖRMESİN"

Maçtan sonra takım otobüsüne binmeyen ve VIP araçla gönderilen Cuesta'nın Okan Buruk tarafından tamamen gözden çıkarıldı bildirildi. Kaybedilen 2 puanın ardından Kolombiyalı futbolcuya "Nasıl böyle bir hata yaparsın seni görmek istemiyorum" ifadeleri kullandığı iddia edilen Buruk'un kalan haftalarda oyuncuya şans vermeyeceği de öğrenildi.

Okan Buruk o futbolcuya fena patlamış: Seni gözüm görmesin

Galatasaray, Okan Buruk, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk o futbolcuya fena patlamış: Seni gözüm görmesin - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • stanciu george:
    yalan 35 6 Yanıtla
  • pro oyuncu:
    Galatasaray 65 puanla bu hafta girdi Van plakası İnşallah uğurlu gelir şampiyon Galatasaray'ı 5 6 Yanıtla
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