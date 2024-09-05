Okan Buruk onay verdi! Galatasaray\'ın yeni orta sahası Premier Lig\'den geliyor

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Sisi\'nin gelişi gibi gidişi de olay

Tepkisi merak ediliyordu! Nikahtan saatler sonra yaptığı çıkış çok konuşulacak

Victor Osimhen transferiyle dünyayı sallayan Galatasaray, UEFA kadrosunu bildirse de Süper Lig için orta sahaya takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig'den sürpriz bir ismi gündemine aldı.

YENİ ADAY BILLING

Galatasaray, İngiltere Premier Lig takımlarından Bournemouth forması giyen Danimarkalı orta saha oyuncusu Philip Billing ile ilgileniyor.

OKAN BURUK ONAY VERDİ

Orta sahaya uzun boylu bir ismin transfer edilmesini isteyen teknik direktör Okan Buruk da 1.93 boyundaki 28 yaşındaki futbolcunun transferine onay verdi. Yıldız isimle diğer bir Süper Lig devi Trabzonspor'un da ilgilendiği ifade edildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

2019'dan bu yana Bournemout'ta forma giyenPhilip Billing, takımıyla toplamda 192 maça çıktı. Danimarkalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 31 gol ve 20 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Billing'in İngiliz ekibindeki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.