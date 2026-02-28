Okan Buruk'tan Beşiktaş ve Liverpool maçı için açıklama - Son Dakika
28.02.2026 23:04
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Corendon Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Gelecek fikstüre değinen başarılı hoca, ''Dört tane üst seviye maç oynayacağız. Kupa maçı var. Bazı oyuncuları dinlendireceğiz. En güçlü halimizle önce Beşiktaş, sonra Liverpool maçları. Bizim için ilk düşündüğümüz Beşiktaş maçı...'' dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-1 kazanılan Corendon Alanyaspor mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

"OTOMATİKLEŞMİŞ BİR TAKIMLA OYNADIK"

Mücadeleyi değerlendiren Okan Buruk, "Çok otomatikleşmiş bir takımla oynadık. Sağ açık ve sol açık yer değiştirerek başladılar. 2 oyuncuyu Elia'yı sağda bekliyorduk, yer değiştirmeleri ve oyun içerisinde, maç başında sağ kenarda Hwang'ın içeri girişleri kafamızı karıştırdı. Alanyaspor'a karşı adam adama baskı yapmak, önde baskı yapmak istedik. Onlara topu bırakırsan arkadaki 3'lüleri oyunu iyi kuruyor. Baskı yapan takımlara karşı bu şekilde çok pozisyon ürettik. Baskı yapmayan takımlara karşı daha çok zorlanıyorlar. O baskıyı kurmak için hatalar yaptık. İlk yediğimiz golde hem sağda hem solda yanlış takipler yaptık. Çok zor bir takıma karşı oynadık. Biz 120 dakika oynayıp geldik, onlar daha dinlenmişti. Mental olarak daha fazla maç oynadıkça, bu hoşuma gidiyor." dedi.

"ÇOK ŞÜKÜR SAKATLIKSIZ BİTİRDİK''

Sözlerine devam eden başarılı hoca, "Şampiyonlar Ligi, lig, kupa... Oyuncular için zor olabiliyor. Maç başlangıcı bu anlamda iyi değildi. Devamında daha iyi olduk. Kazanmasını bildik. Oyuncularım fedakarca ellerinden geleni yapıyorlar. Destekleyen seyircimiz vardı. Oyunda bu gücü hissettirdik. Önemli bir galibiyet oldu. Kritik bir dönemdeyiz. 120 dakikadan 3 gün sonra maç, 3 gün sonra kupa, ondan sonra lig ve ondan sonra Şampiyonlar Ligi. Çok şükür sakatlıksız bitirdik." ifadelerini kullandı.

"ÖNCE BEŞİKTAŞ, SONRA LIVERPOOL"

Gelecek günlerde oynanacak zorlu müsabakalar hakkında da yorum yapan deneyimli hoca, "Liverpool'la oynadık, çok oyuncu değişikliği olmadı. Bizim tanıdığımız bir rakip. Beşiktaş maçı cumartesi salı. Belki 4'üncü gün olsaydı daha iyi olabilirdi. Sonra Başakşehir, ardından Liverpool. Dört tane üst seviye maç oynayacağız. Kupa maçı var. Bazı oyuncuları dinlendireceğiz. En güçlü halimizle önce Beşiktaş, sonra Liverpool maçları. Bizim için ilk düşündüğümüz Beşiktaş maçı..." değerlendirmesini yaptı.

