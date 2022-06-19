Okan Buruk operasyonun perde arkası ortaya çıktı! Dursun Özbek ile telefonda görüşen genç hoca hiçbir talepte bulunmamış - Son Dakika
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Okan Buruk operasyonun perde arkası ortaya çıktı! Dursun Özbek ile telefonda görüşen genç hoca hiçbir talepte bulunmamış

19.06.2022 12:42
Okan Buruk operasyonun perde arkası ortaya çıktı! Dursun Özbek ile telefonda görüşen genç hoca hiçbir talepte bulunmamış

Katıldığı neredeyse her programda Galatasaray'ın başına geçmek istediğini ifade eden teknik direktör Okan Buruk sonunda hayallerine kavuşuyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile telefonda görüşen ve hiçbir talepte bulunmayan Buruk, mevcut teknik direktör Domenec Torrent ile ayrılığın resmileşmesinin ardından Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olacak.

Galatasaray'da merakla beklenen "Yeni hoca kim olacak" sorusu yanıt buldu. Başkan Dursun Özbek ve ekibi, takımı Okan Buruk'a emanet etmeye karar verdi. Başakşehir'de yaşadığı şampiyonluğun ardından 29 Ocak 2021'de takımdan ayrılan ve o günden beri hiçbir kulübü çalıştırmayan 48 yaşındaki hocayla dün telefonda görüşen Özbek, hiçbir talepte bulunmayan deneyimli isimle 2 yıllığına anlaştı.

YARIN TORRENT İLE YOLLAR AYRILACAK

Yeni hocayı belirleme konusunda geç kalmak istemeyen yönetim, öncelikle yarın yapılacak toplantının ardından mevcut Teknik Direktör Domenec Torrent ile yollarını ayıracak. Ardından Buruk, kamuoyuna resmen açıklanacak.

TEKNİK PATRONLUK KOLTUĞUNA OTURACAK

Yarın ya da salı günü Florya'da iş başı yapması beklenen deneyimli teknik adam, futbolculuk kariyerinde birçok başarı yaşadığı Galatasaray'da teknik patronluk koltuğuna oturacak. Hatırlanacağı üzere sarı-kırmızılı yönetim, birçok yabancı hoca ile de görüşmüş ancak istenen yüksek rakamlar nedeniyle geri adım atmıştı.

TRANSFER BÜTÇESİ 40 MİLYON EURO

Futbol takımının başına Okan Buruk'u getirecek Galatasaray'da Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, futbolu yönetecek Sportif A.Ş. yöneticilerinin de belirlenmesinden sonra, Buruk'un raporu doğrultusunda transferler için hızlı şekilde harekete geçecek.

Şampiyonluk için gerekli şartları oluşturmak isteyen Özbek ve Sportif A.Ş.'nin yeni yöneticisi Erden Timur'un transfere toplam 40 milyon Euro'luk bir bütçe ayıracağı konuşuluyor. Sözcü'nün haberine göre Cumhuriyetin 100. yılında şampiyon olmak isteyen Özbek yönetimi, yeni hocanın elini de rahatlatacak.

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Son Dakika Spor Okan Buruk operasyonun perde arkası ortaya çıktı! Dursun Özbek ile telefonda görüşen genç hoca hiçbir talepte bulunmamış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okan Buruk operasyonun perde arkası ortaya çıktı! Dursun Özbek ile telefonda görüşen genç hoca hiçbir talepte bulunmamış - Son Dakika
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