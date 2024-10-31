Okan Buruk, Pep Guardiola'yı bile solladı - Son Dakika
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Okan Buruk, Pep Guardiola'yı bile solladı

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Galatasaray'da üçüncü sezonunu geçiren teknik direktör Okan Buruk, ligde yakaladığı 2.59 puan ortalamasıyla Avrupa'nın puan ortalaması en yüksek teknik adamı oldu. Buruk, Manchester City Teknik Direkötürü Pep Guardiola'yı bile geride bıraktı.

31.10.2024 19:47
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Son iki yılın şampiyonu Galatasaray, bu sezon da yoluna doludizgin devam ediyor. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, ligde aldığı sonuçlarla büyük bir başarıya imza attı.

PUAN ORTALAMASIYLA AVRUPA'DA ZİRVEDE

Takımın başında üçüncü sezonunu geçiren genç teknik adam, Avrupa'nın puan ortalaması en yüksek teknik adamı oldu. Cimbom, Buruk yönetiminde 84 maça çıktı ve bu süreçte 70 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 yenilgi alan Galatasaray, 218 puan topladı.Başarılı çalıştırıcının puan ortalaması ise maç başına 2.59 oldu.

GUARDIOLA'YI BİLE SOLLADI

Türkiye ve Avrupa'nın 10 büyük ligi baz alındığında Buruk'tan iyisi yok. Bayern Münih'i çalıştırdığı dönemde 102 lig maçında 257 puan toplayan Pep Guardiola, 2.52 ortalama yakalamıştı. İspanyol hocanın, Barcelona'nın başında olduğu dönemdeki ortalaması ise 2.45'ti. Bu alanda üçüncü sırada yer alan isim ise, Manchester United'ın geçtiğimiz günlerde görevine son verdiği Erik ten Hag. 54 yaşındaki teknik adam, Ajax'ı çalıştırırken 2.45'lik ortalama elde etmişti.

Okan Buruk, Pep Guardiola\'yı bile solladı

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Son Dakika Spor Okan Buruk, Pep Guardiola'yı bile solladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Türk:
    Penaltı golleri - bjk:5 , fb:3, gs:1 Verilmeyen onca penaltımız ve aleyhimize verilen kasımpaşa fener maçındaki yanlış penaltılara rağmen, hakem engellerine rağmen başarılı olmaya devam ediyorsun hocam, tebrikler :)) Geçen seneki gibi yabancı hakemler gelse, fark daha çok açılacak 167 10 Yanıtla
  • Bayram Yavuz:
    Bejekeye böyle koyarlar işte olum oturun yerinizde :) 130 15 Yanıtla
  • Türk:
    Helal olsun hocam, ALLAH başarılarını daim etsin... İtler ürür, kervan yürür demiş ATAlarımız: "Doğru yolda yürüyenleri aşağılık kimselerin saldırısı engelleyemez". İyilikle, alın akıyla, bilek hakkıyla çalıştığında doğru yolda olana ALLAH yardım eder. Daha büyük zaferler elde edeceğiz inşallah birlikte. 109 21 Yanıtla
  • ferhat eser:
    editör bey çıkıp galatasaraylı olduğunuzu ilan edin haftada bir haber yapın şunları artık YETER TARAFLI HABER YAPMAYIN YETER ARTIK 20 65 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    YANLIŞIN VAR EDITOR SEN NEDEN FEROS MUTLU OLSUN DIYE İŞSİZ IKEN 8TAŞ IN BASINA GEÇİCİ SURE ILE GELEN SOL BEK BRONKOSIT TEN ÖVGÜYLE BAHSETMIYORSUN. 39 7 Yanıtla
  • Türk:
    Bize yetişemeyenler dürüstlükle zirveye ulaşamadıkları için Galatasaray'ı aşağı çekip zarar veriyorlar Avrupa ligi kurulsa da medeniyet içinde yarışacağımız rakiplerimiz olsa... 32 9 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Okan Kim Yaaa Ligde sadece Avrupa'da normal 12 27 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Eziktaş ve sarı civcivlere kapak olsun. 22 12 Yanıtla
  • Salim Şimşek:
    birde sadece Avrupa ortalamasını yazsanız. 15 5 Yanıtla
  • serkan keskin:
    en iyi musluman hoca ismail hoca 10 9 Yanıtla
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