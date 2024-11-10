Okan Buruk, Samsunspor'un penaltılarıyla ilgili tek cümle kurdu - Son Dakika
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Spor

Okan Buruk, Samsunspor'un penaltılarıyla ilgili tek cümle kurdu

Okan Buruk, Samsunspor\'un penaltılarıyla ilgili tek cümle kurdu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçının ardından aleyhlerine verilen 2 penaltı hakkında konuştu, Buruk, "Penaltılar için çok bir şey demeyeceğim, kararlarının ağır olduğunu düşünüyorum" dedi.

10.11.2024 19:20
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Maç planlamasından şikayetçi olduğunu belirten Buruk, konuk takımın penaltı pozisyonlarıyla ilgili de konuştu.

"BU SENE ÇOK ŞİKAYETÇİYİZ"

Fikstürden memnun olmadıklarını belirten genç çalıştırıcı, "3 gün bile olmadan yeni maça çıktık. Maç planlamasıyla ilgili bu sene şikayetçiyiz. Oyuna iyi başladık, motivasyonumuz gayet iyiydi. İyi bir takıma karşı oynadık, onlar bize göre daha dinlenmiş olarak geldiler. Bence oyun içinde üstün taraf bizdik. Öne geçtiğimiz dakikalar oldu. Penaltılar için çok bir şey demeyeceğim, kararlarının ağır olduğunu düşünüyorum" dedi.

"FARKI YÜKSELTTİK"

En yakın takipçisi Samsunspor ile olan puan farkını açıklarının altını çizen Buruk, "İyi bir takımız, iyi bir karaktere sahibiz. Yine taraftarımızın desteğiyle önemli bir galibiyet aldık. Samsunspor 2. sıradaydı ve puan farkını 6'ya yükselttik" ifadelerini kullandı.

SAKATLIK AÇIKLAMASI

Ismael Jakobs'un oyundan çıkması hakkında da konuşan başarılı teknik adam, "İlk yarı hem üçlü hem dörtlü zamanlar oldu. İkinci yarıda Jakobs'un tendonunda ağrısı oldu, çok ciddi bir sorun yok. Oyundan çıkarıp direkt olarak üçlüye döndük" sözlerini sarf etti.

Galatasaray, Okan Buruk, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk, Samsunspor'un penaltılarıyla ilgili tek cümle kurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Sudem melis:
    Size Verilse Sesini Çıkarmaz Kurnaz Cüce Seni Bundan Sonra Göreceğiz 10 32 Yanıtla
  • Alpi:
    Çok ağır hemde ama yinede deviremezler rahat ol hocam .BABALARI GALATASARAY FENER SİVAS MAÇINDA PENALTIYI GÖRÜN SİZ YAZIKLAR OLSUN 12 3 Yanıtla
  • Ahmet Başal:
    Her sene öylesin okan buruk 1 2 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    BOŞUNA DEMİYORUZ YAPİ İŞ BAŞİNDA GALATASARAY HAKEMLERİ DE EZEREK YENİP ŞAMPİYON OLMAK ZORUNDA 0 0 Yanıtla
  • Sedat Gürün:
    At ağızlı 0 0 Yanıtla
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