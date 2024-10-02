Okan Buruk'tan Acun Ilıcalı'ya bomba cevap - Son Dakika
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Okan Buruk'tan Acun Ilıcalı'ya bomba cevap

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rigas Skola maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın kendisine yönelik sözlerine yanıt verdi. Buruk, "Biz Acun Ilıcalı ile hala dostuz. O Fenerbahçe'nin ben Galatasaray'ın hakları için mücadele ediyoruz. Biz 10 gün önce ne kadar iyi takım olduğumuzu gösterdik. Yarış belki de 5 takıma arasında devam edecek. Bu kadar kanal kanal gezmek için çok erken olduğunu düşünüyorum" dedi.

02.10.2024 22:04  Güncelleme: 22:16
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Rigas Skola ile deplasmanda oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Buruk, ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin asbaşkanı ve aynı zamanda arkadaşı olan Acun Ilıcalı'nın kendisine yönelik sert sözlerine de yanıt verdi.

"RAKİBİMİZE SAYGI DUYUYORUZ"

Okan Buruk'un yaptığı açıklamalar şöyle;

"Bizim için önemli bir karşılaşma. Rakibimize büyük saygı duyuyoruz. Önemli bir oyunculara sahipler. Taktiksel olarak ne yaptıklarını gördük. İyi savunma yapacak bir takım. Son Bükreş maçında kalabalık savunma yapmayı denediler. Hedefimiz buradan kazanarak yolumuza devam etmek. Dinlendik, hazırlandık. Oyuncularımızla en iyisini yapacağız.

"YİNE ENTERESAN ŞEYLER OLMAYA BAŞLADI"

Yine enteresan şeyler olmaya başladı. Hem benim hem de Batshuayi'nin PFDK'ye sev edilmem çok garip. Hakemle bir diyaloğum olsa hakem kart verirdi. Koridorda bir şey yok. Saha içinde bir kart yok. Benim aldığım bilgi pazar gününden itibaren Beşiktaş ve Fenerbahçeli yöneticileri Federasyona gidip görüşmeler yaptıkları üzerineydi. Buna inanmamıştım ama dün baktığımızda böyle bir ceza sevki açıklandı. Benim hakemi tehdit etmem için hakemin karşımda olması lazım.

"BEN TFF'YE GÜVENİYORUM"

Bunların kamera üzerinden önü olmayan arkası olmayan konuşmalar. Hangisi için konuştuğunuz belli değil. Kendi kendinize söylenmeniz bile bir ceza maddesi olarak çıkacaktır. Her takım için geçerli bu. Hakemin beni duymadığı bir pozisyonda siz beni bu görüntü üzerinden sevk edemezsiniz. Bu hukuka aykırı. Ben TFF'Ye güveniyorum. Ne karar verilirse verilsin saygı duyuyorum. Sahada olmamı istemeyenlere, bu kararı aldırmak isteyenlere de izin verilecekse, benim ekibim var, futbolcularım, taraftarımız var.

"KİMİN İYİ OLDUĞUNU 10 GÜN ÖNCE GÖSTERDİK"

Biz Acun Ilıcalı ile hala dostuz. O Fenerbahçe'nin ben Galatasaray'ın hakları için mücadele ediyoruz. Biz 10 gün önce ne kadar iyi takım olduğumuzu gösterdik. Çok önemli oyuncular seyrettirdik onlara. Sahada kaldık, sahada oynadık ve bu kadar kısa süre üzerine tekrardan aynı geçen seneki dosyalara dönmemiz çok komik geliyor. Çok yakın zamanda oynadığımız maç var. 3-0'dan sonra Atilla Karaoğlan'ın verdiği yanlış penaltı olmasa çok daha büyük bir skor görecektik. Bundan sonra da 3 tane çok önemli takım Şampiyonluk için yarış veriyor. Trabzonspor da arkadan geliyor. Trabzonspor'un aleyhine de hakem hataları oldu. Bunları söylemeden çıkıp maçlarımızı oynuyoruz. Bu yarış içinde önemli takımlar olacak."

"KANAL KANAL GEZMEK İÇİN ERKEN"

Fenerbahçe taraftarını da yine ayna şeklinde onları kandırmak da demiyim ama farklı bir şekilde yönlendirmek bana doğru gelmiyor. İki takımın da önemli kadroları var. Yarış belki de 5 takıma arasında devam edecek. Bu kadar kanal kanal gezmek için çok erken olduğunu düşünüyorum.

"EN İYİ OYUNCULARLA OYNAYACAĞIZ"

Bu maçı en iyi oyuncularımızla oynamak istiyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz. Kendi sahasında etkili olan, kendi liginde son iki senenin şampiyonu bir takım. Onları yenmek için elimizdeki en iyi kadroyla çıkmayı planlıyoruz."

Okan Buruk\'tan Acun Ilıcalı\'ya bomba cevap

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Son Dakika Spor Okan Buruk'tan Acun Ilıcalı'ya bomba cevap - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Sadece Beşiktaş:
    Galatasaray yüzünden bu ülkede kaosta futbolda oynanmıyor her türlü çirkeflik işlemiş 127 160 Yanıtla
  • Ahmet Talha Atabey:
    Ulan Okan tam fetö taktiği. herkes gördü tehdit ettiğini. yine de inkar ediyor. yüzsüzlükte bir numara. 92 110 Yanıtla
  • erdal yıldız:
    Okan ya çok komiksin,sen adamı tehtit et bir daha buraya gelemessin de sonra disipline verildiğinde çok acayip şeyler oluyor de.Bu kadarda pişkinlik olmaz yuuuuuhhhh 59 95 Yanıtla
  • Hakkican Àydogdu:
    Çorbacı okan 40 98 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    fb nin vadettiği yıldızları kadıköyde fb taraftarına izlettirdik dedi bu kapak yeter 109 27 Yanıtla
  • Emin Erol:
    bomba cevap değil korkak Okan belli 30 85 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu:
    Ne alakası var kaypak okannnnn 23 68 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    destek var arkalari var yoksa nereden gelecek bu cesaret pensilvanya lı 19 41 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Para Babası Bunlara Hiç Birşey Olmaz 15 31 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SADECE 8TAS RUMUZLU ARKADAŞ BU AKSAM NELER OLDU HABERIN VAR MI IKI KUŞBAŞI ARASINDA KAOS VE ÇİRKEFLİK AVRUPA YA TAŞINDI HADI KUSCUK 25 7 Yanıtla
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