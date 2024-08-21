Okan Buruk'tan Barış Alper kararı! Young Boys-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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Okan Buruk'tan Barış Alper kararı! Young Boys-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya gelecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

21.08.2024 20:49  Güncelleme: 21:58
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin Young Boys takımına konuk olacak. Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği müsabaka, TRT 1 ekranlarından ve Tabii platformundan canlı olarak izlenebilecek. İki takım arasındaki rövanş müsabakası 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da yapılacak. İki maç sonunca turu geçen takım adını 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.

İLK 11'LER

Young Boys: Von Ballmoos, Blum, Camara, Hadjam, Niasse, Lauper, Zoukrou, Ugrinic, Colley, Monteiro, Ganvoula.

Galatasaray: Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

CİMBOM, 3 RESMİ MAÇ OYNADI

Sarı-kırmızılı ekip, Young Boys maçı öncesinde 3 resmi maça çıktı. Sezonu Turkcell Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş yenilgisiyle açan Galatasaray, Süper Lig'de de sırasıyla Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Galatasaray, sezon öncesinde yaptığı 5 hazırlık maçında ise 2 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı.

RAKİP LİGE İYİ BAŞLAYAMADI

Sarı-siyahlı takım, İsviçre Süper Lig'nde henüz galibiyet alamadı. İsviçreli 55 yaşındaki teknik direktör Patrick Rahmen'in çalıştırdığı Young Boys, 5. haftası geride kalan ligde 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Attığı 6 gole karşılık kalesinde 13 gol gören Bern temsilcisi, 12 takımlı ligde 11. sırada yer aldı. Young Boys, bu sezonki tek galibiyetini İsviçre Kupası'nda amatör lig takımı Printse-Nendaz'ı 10-0 yenerel elde etti.

DÜDÜK ALMAN HAKEMDE

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Christian Dingert ile yardımcısı Benjamin Cortus görev yapacak.

OKAN BURUK CEZALI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys müsabakalarında yedek kulübesindeki yerini alamayacak. Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nden elendiği Sparta Prag maçının ardından yaşananlardan dolayı UEFA Disiplin Kurulu, Okan Buruk'a 2 maç ceza verdi. Tecrübeli teknik adam, Young Boys ile yapılacak 2 maçta da yedek kulübesi ve soyunma odasına giremeyecek.

KAAN VE SANCHEZ YOK

Galatasaray'ın milli yıldızı Kaan Ayhan cezası, Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez ise sakatlığı nedeniyle müsabakada forma giyemeyecek. Geçen sezonki Sparta Prag mücadelesinde kırmızı kart görerek 1 maç ceza verilen Kaan Ayhan da karşılaşmada görev yapamayacak. Ligin ilk haftasındaki Hatayspor maçının ardından yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edilen Sanchez, Young Boys'a karşı sahaya çıkamayacak.

Okan Buruk\'tan Barış Alper kararı! Young Boys-Galatasaray maçının ilk 11\'leri belli oldu

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Son Dakika Spor Okan Buruk'tan Barış Alper kararı! Young Boys-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (10)

  • Çelikk: Mazeret hazır şimdiden geçmiş olsun ?? 12 13 Yanıtla
  • ferhat eser: HAYDİ YONGBOYS SENİNLEYİZ 4 20 Yanıtla
    Ramazan Ertaş: Siyah beyaz imitasyonlar 0 0
  • Abuzer Kadayıf: Icardi her türlü basacak izle ve gör 11 6 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Bende GS'liyim ama 2-2 bitecek içimden bu geçiyor bu gece 5 10 Yanıtla
  • Isa Ataman: Yolun açık olsun aslan 2-0 olsun senin olsun 8 4 Yanıtla
  • Göksel Tuygun: 4-2 Cimbom alır 8 2 Yanıtla
  • Emrah Hanlioglu: Young boys a gese karsisinda basarilar diliyoruz 2 0 Yanıtla
  • Halil Sahin: Elin iyisinden bizim kötümüz daha iyidir Başarılar GS 0 2 Yanıtla
  • Oğuz Kuru: Okan Buruk kendisi beden olarak giremese de görüntülü arama yaparlar 0 1 Yanıtla

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