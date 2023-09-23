Okan Buruk'tan maç sonrası bir garip açıklama: Golü yüzük nedeniyle yedik - Son Dakika

Okan Buruk'tan maç sonrası bir garip açıklama: Golü yüzük nedeniyle yedik

Son Güncelleme: 24.09.2023 00:28

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1 mağlup ettikleri RAMS Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu. Maçın genelinde üstün olduklarını belirten Buruk, Ziyech çıkarken Zaha'yı oyuna almak istediklerini, ancak Zaha'nın parmağındaki yüzük nedeniyle hemen oyuna giremediğini ve bu süre zarfında gol yediklerini ifade etti.

Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri RAMS Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yedikleri tek gole değinen başarılı çalştırıcı, bunun Zaha'nın parmağındaki yüzükten kaynaklandığını ifade etti.

"YÜZÜK YÜZÜNDEN GOL YEDİK"

49 yaşındaki başarılı teknik adam, "Zor bir deplasmanda kazandık. Kendi adımıza, kendi oyunumuzu oynamak istedik. Daha dikine bir oyun ortaya koyduk. 2-0 öne geçtik, daha farklı olabilirdi. Maçın genelinde üstündük. Şanssız bir gol yedik, oyuncu değiştiremedik. Ziyech çıkarken, Zaha'yı oyuna alıyorduk. Parmağında yüzük varmış, hemen giremedi. Kerem de kendi bölgesine gelirken, golü yedik" dedi.

"LİDERİZ"

Puan tablosuna da değinen Buruk, "Yine lider durumdayız stadımız doluyor. İnanılmaz ilgi var. Taraftar mutlu, ben de mutluyum. Kulüp transferler için çok fedakarlık yapıyor. Hep beraber kurduk, saha kısmı bana ait. Ben de en iyisini yapmaya, bütün oyuncuları hazır hale getirmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Okan Buruk'tan maç sonrası bir garip açıklama: Golü yüzük nedeniyle yedik - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okan Buruk'tan maç sonrası bir garip açıklama: Golü yüzük nedeniyle yedik - Son Dakika
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