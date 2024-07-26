Okan Buruk'tan çok konuşulacak transfer sözleri: Bizim dengemizi bozuyor - Son Dakika
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Okan Buruk'tan çok konuşulacak transfer sözleri: Bizim dengemizi bozuyor

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takım transfer çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu. "Transfer bizim dengelerimizi bozuyor, transfer dönemi herkesin kafasını karıştırıyor. Transfer döneminden çıkmalıyız" diyen Buruk, Orta saha transferiyle ilgili ise "Birçok görüştüğümüz var. Belki 2 gün, belki 5 gün sonra olacak. Sabırlı ve sakin olmalıyız. Transferde sakinlik çok önemli. En kısa zamanda transferi getirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

26.07.2024 15:35  Güncelleme: 15:56
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdükleri Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmalarına ilişkin konuşan Buruk, "Transfer bizim dengelerimizi bozuyor, transfer dönemi herkesin kafasını karıştırıyor. Transfer döneminden çıkmalıyız" dedi. Orta saha transferi için görüştükleri isimler olduğunu belirten tecrübeli hoca "Belki 2 gün, belki 5 gün sonra olacak" ifadesini kullandı.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

"TRANSFER DÖNEMİNDEN ÇIKMALIYIZ, BİZİM DENGEMİZİ BOZUYOR"

"Önemli bir kadromuz var. Şampiyon kadroya, takıma sahibiz. Kadroda çok fazla kaybımız olmadı. Çok büyük bir avantaj bu. Birbirimizle inanılmaz bir bağ içerisindeyiz. Bu pozitif havamızı sahaya yansıttığımızda çok başarılı oluyoruz. Oyuncularımız çok motive. Son iki maçta bunu biraz daha fazla gösterdik. Fiziksel olarak hazır hale geleceğiz. Psikolojik olarak zaten güçlüyüz. Fiziksel olarak her geçen gün üzerine koyuyoruz. Kadro olarak çok iyi durumdayız. Hepimize düşen bu birlikteliği yaşayalım, birbirimize destek olalım. Şampiyonluktan sonra bunu biraz unuttuk. Transfer bizim dengelerimizi bozuyor, transfer dönemi herkesin kafasını karıştırıyor. Transfer döneminden çıkmalıyız, haftaya zaten ilk resmi maç var.

Okan Buruk'tan çok konuşulacak transfer sözleri: Bizim dengemizi bozuyor

DOUE VE JELERT SÖZLERİ

Transfer dönemi zaten oluyor, üzerindeyiz, görüşüyoruz, zaten hazırlığımız var. Sağ bekte hazırlığımız vardı. Görüştüğümüz isimler vardı. Transferde birçok şey var. O yüzden sabırlı bir şekilde gittik. Biz kendi içimizde sadece işimize odaklandık. İnşallah yeni sezon da en heyecanlı şekilde başlayacak bizim için. Doue ve kulübüne teklif verirken, Jelert ile de görüşme halindeydik. Hangi kulübün kabul edeceği de önemli oluyor. Ayrı götürdüğümüz operasyon vardı. Onlardan biri oldu. Jelert ilk antrenmanına çıktı. Tanıdığımız, takip ettiğimiz, genç bir oyuncu. Genç olmasına rağmen çok fazla maç oynadı. Maç sayısı da yüksek bir oyuncu. Kısa ve uzun vadede bize katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Yaş olarak da uzun vadede de Galatasaray'a önemli şeyler kazandırabilecek bir oyuncu.

Okan Buruk'tan çok konuşulacak transfer sözleri: Bizim dengemizi bozuyor

ORTA SAHA TRANSFERİ: 2 GÜN, BELKİ 5 GÜN SONRA OLACAK

Bizim kadromuz çok geniş ve güçlü bir kadromuz var. Oyuncu transferi yapacağız ve daha güçlü hale getireceğiz. Bu anlamda çalışmalar yapılıyor. Bir yandan da baktığınızda orta sahada Torreira var, Kerem var, Berkan var. Sezonu çok iyi bitirdiler. Kaan, EURO2024'te orta sahada oynadı. Güçlü oyuncular var ama oraya daha değişik tipte bir oyuncu almak istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Birçok görüştüğümüz var. Belki 2 gün, belki 5 gün sonra olacak. Sabırlı ve sakin olmalıyız. Transferde sakinlik çok önemli. En kısa zamanda transferi getirmeye çalışacağız. Panik haline girmeden en doğru oyuncuyu bulmamız gerekiyor.

Okan Buruk'tan çok konuşulacak transfer sözleri: Bizim dengemizi bozuyor

YENİ YABANCI KURALINDAN MEMNUN

Yabancı sayısıyla ilgili alınan karar bir hoca olarak beni mutlu etti ama marka değeri, ülke futbolu diyoruz devamlı bir şeyleri değiştiriyoruz. Bir kural getiriliyorsa en az 5 yıl devam etmeli. Türkiye'de ana sorunun yabancı olmadığını biliyoruz. Bunun için de bir şeyler yapmamız gerekiyor. 5 yabancıya düşürsen Türk futbolu uçup gitmeyecek. Ana sorunlara eğilmemiz gerekiyor.

"KEREM DEMİRBAY VE YUSUF DEMİR TÜRK OĞLU TÜRK"

Kerem Demirbay'a verilmiş bir hak var. O devam edecek diye biliyoruz. Yanlış anlaşılma var sanırım. Diğer takımlarda da bu hakkı almış oyuncular var. Aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Kerem ve Yusuf Demir, Türk oğlu Türk. Bu insanlar sadece başka bir ülkede yaşadı ve futbol oynadı diye onların haklarını almak bana saçma geliyor.

Okan Buruk'tan çok konuşulacak transfer sözleri: Bizim dengemizi bozuyor

SÜPER KUPA MAÇI VE ATATÜRK OLİMPİYAT STADI

Hepimiz yeni sezon için sabırsızız. Van Bronckhorst gerçekten önemli bir teknik adam. Ona karşı mücadele etmek benim için güzel. Özlediğimiz, merak ettiğimiz değerlerden biri. Beşiktaş gibi çok önemli bir kulübe karşı oynayacağız. Bu Süper Kupa'yı da hak eden alacaktır. Hazır halde çıkmak istiyoruz. En güçlü şekilde çıkmak istiyoruz. Yeni bir hoca, onun ne yapabileceğini analiz edeceğiz ve ona göre hazırlanacağız. Onun yanında da kupayla başlamak önemli bir motivasyon. Bunu da yakalamak isteriz. Olimpiyat Stadı'nda maç oynanması zor. Bunu daha önce de söyledim. O yüzden burada çok güzel bir oyun beklemiyorum. O statta oynanan maçta çok güzel bir oyun beklemiyorum ama oyuncularımızı da motive etmemiz gerekiyor. Belki tribünler atmosferi değiştirebilir. Daha güzel bir stadyumda oynamak isterdim.

"HEDEFİMİZ 5. YILDIZ"

Birinci motivasyonumuz 25. şampiyonluk. 5. yıldız hedefini koyduk. Şampiyonluktan sonra ilk bunu söyledim. Bu bizim için önemli bir hedef. Onun yanında Avrupa'da bu sene daha ileriye gitmemiz gerekiyor."

Okan Buruk\'tan çok konuşulacak transfer sözleri: Bizim dengemizi bozuyor

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Son Dakika Spor Okan Buruk'tan çok konuşulacak transfer sözleri: Bizim dengemizi bozuyor - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Bay Pipo: büyükEKSİ tarafından itelenmiş birisi için uzun bir röportaj olmuş 9 16 Yanıtla
    Alperen Umut: Yanık kremi sür iyi gelir kudurmaların kudurduğunda :))) 2 1
  • Handem: Okan buruk işini bilir kurnaz adam 8 6 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu: Buna hoca diyorlar insanların annesine küfür eden biri 2 0 Yanıtla

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