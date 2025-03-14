Okan Buruk'tan farklı galibiyet sonrası Fenerbahçe'ye gönderme - Son Dakika
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Spor

Okan Buruk'tan farklı galibiyet sonrası Fenerbahçe'ye gönderme

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor'u 4-0 yendikleri karşılaşmanın ardından konuştu. 10 puanlık farka dikkat çeken Buruk, ''Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Havalar ısındı, mayıs yaklaştıkça coşkumuz artıyor. Bugün sahada bunu gösterdik'' ifadelerini kullandı. Deneyimli teknik adam, Beşiktaş ve Fenerbahçe derbileri için ise istatistikleri hatırlattı.

14.03.2025 23:23  Güncelleme: 00:10
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4-0 kazandıkları Antalyaspor karşılaşmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"MAYIS YAKLAŞTIKÇA COŞKUMUZ ARTIYOR"

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

"Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Havalar ısındı, mayıs yaklaştıkça coşkumuz artıyor. Bugün sahada bunu gösterdik. Maçın başında rakibimiz savunmada 5'liye geçti. Bunu beklemiyorduk. Geçen hafta da bu oldu. Burada oyuna adaptasyonumuz, sıkıntılarımız oldu maç başında. Burada üretmede biraz daha zorlandık. Ama birinci gol, ikinci gol, pozisyonlar... Daha çok opsiyon bulduk. İkinci yarıda çok daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Skor büyümedi ama pozisyon vermedik, pozisyon bulduk. Bence iyi bir gündeydik. Önemli bir galibiyet aldık. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı.

"10 PUAN ÖNDEYİZ"

Milli takım arasına giriyoruz. Şu anda 10 puan öndeyiz 2 maç eksik olmasına rağmen. Bu önemli. Sonra milli takım arası, sonra zorlu bir fikstür bizi bekliyor. Oyunun oturması, yeni gelen oyuncular, birlikte oynama alışkanlığı bu maçlarla artacak ve performansımız yukarıya gidecek. Önemli bir galibiyet aldık. Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile birlikte yükselişe geçmişti. Bugün de oynamaya çalıştılar. Böyle bir takıma karşı kazandığımız için mutluyuz.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE DERBİLERİ İÇİN AÇIKLAMA

2.5 senede çok derbi oynadık. Çok büyük galibiyet oranı ile ayrıldık. Bu önemli bir veri. İyi maç atmosferinde daha iyi işler yaptığımızı söyleyebilirim. Rakibimize tam konsantre olmadığımızda zorlandık. Bu tür maçlar bizim için çok önemli. İyi hazırlanacağız. Milli takımdan gelecek isimlerin maça yakın geleceklerini tahmin ediyoruz. Osimhen ve Davinson, Cuesta... Onlar milli takımdan geç dönecek. Arada çok fazla oyuncu olmuyor. Hem dinleneceğiz, hem hazırlanacağız. Maça hazırlanmadan çok rejenere edip oyuncuları maça çıkacağız ama dediğim gibi hem hazırlanacağız hem dinleneceğiz hem de yenileneceğiz.

"HEM SKOR HEM DE OYUN OLARAK YUKARIYA GİDİYORUZ"

Bu maçla birlikte hem skor hem oyun olarak yukarıya gidiyoruz, bunu arttırmamız gerekiyor. Yeni oyuncular, tam hazır olmayan oyuncuları kullandık, bugün Yunus için söyledim bunu ama genel olarak başlayan, bitiren aynı seviyede, aynı konsantrasyonla bitirdi. Maçın başından sonuna kadar aynı kafa ile oynadık."

Okan Buruk\'tan farklı galibiyet sonrası Fenerbahçe\'ye gönderme

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Son Dakika Spor Okan Buruk'tan farklı galibiyet sonrası Fenerbahçe'ye gönderme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • mustafa sagdic:
    çok sevimsiz 27 11 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    Avrupa'da köy takımlarına yenil'in elenin Türkiye'de Hakemler ile hava atın 10 5 Yanıtla
  • adem gnd:
    2 cm boyu olan herkes konuşuyor işte 10 2 Yanıtla
  • İzzet hayri çakar:
    şampiyon yapıp gitmesi lazım. 1 4 Yanıtla
  • rıdvan akdoğan:
    Evlat olsa sevilmez. 2 0 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    mayıslar bizim.fener ağlama :)) 0 1 Yanıtla
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