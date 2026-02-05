Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye transfer göndermesi - Son Dakika
Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye transfer göndermesi

Okan Buruk\'tan Fenerbahçe\'ye transfer göndermesi
05.02.2026 08:39
Okan Buruk, İstanbulspor maçı sonrası yaptığı açıklamalarda transfer bütçelerine dikkat çekerek ''limitleri delenler var'' sözleriyle Fenerbahçe'ye gönderme yaptı ve asıl başarının sahadaki performanstan geçtiğini vurguladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamalarda hem takımın son durumunu değerlendirdi hem de transfer gündemine dair dikkat çeken mesajlar verdi. Buruk'un "limit" vurgusu, Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı.

"BU MAÇLAR EKSİĞİ OLAN OYUNCULAR İÇİN ÖNEMLİ"

Karşılaşma sonrası konuşan Okan Buruk, kupadaki maçların rotasyon açısından değerine dikkat çekerek, "Bu maçlar maç eksiği olan oyuncular için çok önemli. Yeni transferimiz 90 dakika oynadı, üç genç oyuncumuza süre verdik. Tek üzücü an Ahmed ile rakip kalecinin çarpışması oldu" ifadelerini kullandı.

"ASIL OLAN SAHADAKİ PERFORMANS"

Transfer tartışmalarına mesafeli duran Buruk, takım bütünlüğüne vurgu yaptı. Deneyimli teknik adam, "Çok fazla transfer yaptığınızda kimse size kupa vermiyor. Önemli olan takıma odaklanmak, futbolumuzu geliştirmek. Sakatlıktan dönen Singo bizim için adeta yeni transfer gibi oldu" dedi.

"LİMİTLERİ DELENLER VAR, CEZA ALANLAR VAR"

Açıklamalarının en dikkat çeken bölümünde bütçe ve finansal disipline değinen Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Her takımın bir bütçesi var ve sezon başında buna sadık kalmanız gerekiyor. Delenler var, ceza alanlar var. Avrupa'da da bu yüzden ceza alan kulüpler var. Türkiye'de de geçmişte bunun örneklerini gördük." Bu sözler, kamuoyunda Fenerbahçe'ye yönelik bir gönderme olarak değerlendirildi.

JUVENTUS MAÇI ÖNCESİ KADRO MESAJI

Buruk, Juventus karşılaşması öncesi kadronun yeterliliğiyle ilgili soruya da yanıt verdi. Galatasaray'ın mevcut bütçesi ve kadro yapılanmasıyla rekabetçi bir takım olduğunu vurgulayan Buruk, "Bonservisler ve maaşlar üst üste konduğunda zaten ciddi bir kadro ortaya çıkıyor. Transferi konuşmaktan çok sahadaki performansa odaklanmalıyız" dedi.

İstanbulspor, Fenerbahçe, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    bucure bak hele. oshimen 155 milyon Euro. c 90 48 Yanıtla
  • carliitom@hotmail.com [email protected]:
    İşine bak okan sen takımına iyi futbol oynat, Fenerle uğraşma altında kalırsın 88 43 Yanıtla
    Ferhat Bindak Ferhat Bindak:
    fener okanın altında zaten 53 53
    Yunus Yeniay Yunus Yeniay:
    valla adamı gs li olarak ben pek sevmem ama geldiğinden beride içinizden geçip duruyor kadıköyde 7 8
  • ekenel ekenel:
    fenerbahçe ile kafayı sıyırdı bu herif :)) 64 29 Yanıtla
  • Osman Gültas Osman Gültas:
    Her zamanki gibi hop hop zıp zıp. 54 25 Yanıtla
  • Deniz Memis Deniz Memis:
    sen en son konuşacak kişisin 29 13 Yanıtla
Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye transfer göndermesi
