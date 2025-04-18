Okan Buruk'tan Fenerbahçelileri çok kızdıracak şampiyonluk sözleri - Son Dakika
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Okan Buruk'tan Fenerbahçelileri çok kızdıracak şampiyonluk sözleri

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Bodrum FK'yı 2-0 yendikleri karşılaşmanın ardından konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ''Şampiyonluk yürüyüşüne başladık, gidiyoruz. Mayıs yaklaşıyor. Taraftarımızla birlikte şampiyonluk ateşini yaktık'' ifadelerini kullandı.

18.04.2025 22:55
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bodrum FK'yı 2-0 yenerek ezeli rakibi Fenerbahçe ile kozlarını paylaştıkları şampiyonluk yarışında önemli bir 3 puan aldıkları karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONLUK YÜRÜYÜŞÜ BAŞLADI"

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

"Biraz oyun beklediğimiz gibi oldu. Rakibin kadrosu, bundan önceki maçlar, savunma özelinde duracaklarını biliyorduk. Önde de Okita'yı geçiş için kullanmayı düşünüyorlardı. Topa çok doğru şekilde sahip olduk, ilk yarıdaki oyunun sebebi bu. Çok fazla pozisyon ürettik. Çok daha rahat bir şekilde gol sayısıyla bitirebilirdik. İkinci gole kadar bu stresi de yaşadık. Bu futbol, rakibimizi çok gelmedi ama futbolda bu korkuyu hep yaşıyorsunuz. Gol yemek bu maçta zor gözükse de bu stresi yaşadık. Topu çok hızlı geri kazandık, topa sahip olma yüzdemiz, pozisyonlar, domine ettik maçı. Bugün için önemliydi. Oyuncularımız, taraftarımız, biz bu konsantrasyonu gösteriyoruz. Şampiyonluk yürüyüşüne başladık, gidiyoruz.

"MAYIS YAKLAŞIYOR, ATEŞİ YAKTIK"

Rakibimizin maçlarına bakmadan, maç maç gidiyoruz ama üst üste alacağımız galibiyetler bizi şampiyonluğa götürecek. Buna odaklandık, kenetlendik. Hafta içinde bir kupa maçımız var. Ondan sonra Eyüpspor maçı var. İnşallah buna devam edeceğiz. Kupada finale kalmak istiyoruz. Aynı konsantrasyonu göstermek istiyoruz. Oyunu ve skoru alıyoruz bu da bizim için önemli bir şey. Mayıs yaklaşıyor. Taraftarımızla birlikte şampiyonluk ateşini yaktık.

"AZ POZİSYON VERDİK"

Oyunu ne kadar önde oynarsak, bizim için o kadar avantaj. Rakibimizin planlarından birisi, önde hızlı bir oyuncu bırakıp bu geçişi yapmaktı. Bu yüzden pozisyon vermedik. Topa doğru bir şekilde sahip olduk. Bugün bence çok doğru bir şekilde topa sahip olduk. Bu da az pozisyon vermemizi sağladı.

TORREIRA'NIN KAFA GOLÜ

Oraya gönderiyoruz Torreira'yı. Çalışıyoruz duran topları. Sara da doğru bir şekilde attı, Torreira'nın boyu çok uzun değil ama zamanlaması iyiydi. Maçın kilidini açan oyuncuydu. Torreira ve Davinson... Gol atmasını beklemediğimiz oyuncular golleri attı ama diğer oyuncular da çok çalıştı."

Okan Buruk\'tan Fenerbahçelileri çok kızdıracak şampiyonluk sözleri
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Son Dakika Spor Okan Buruk'tan Fenerbahçelileri çok kızdıracak şampiyonluk sözleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • bindokuzyüzüç semih:
    namağlupmuş peh Beşiktaş'ıma direnememişti :) ama Okan'ı sevdim bizi tebrik etti, Mou gibi 10 maç yapsak 8ini yenerdik gibi boş konuşarak ağlamadı. mou eskide kalmış berbat durumda. sponsor ortaklık bağlantılı bedava 3 puanları çıkar fb küme düşme hattına iner. zirvedeki takımlara karşı berbat futbolla kaybetmesi her şeyi açıklıyor. 281 6 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    Onun icin avrupada başarılı olamıyorsunuz tüm takımlar yatiyor size son 2 sene incelensin ortaya cıkar 4 255 Yanıtla
    Ömer Güldoğdu :
    bu tüm takımlar içinde fenevde var değil mi. 55 0
    Metin Bozkurt:
    bizcede son iki sene incelensin fenevin haybeden hakem kıyaklarıyla aldıkları puanlar incelensin daha geçen hafta Trabzon maçında osayi kırmızı görmesi gerekirken pozisyonda penaltı aldı 41 0
    Murat seker :
    Futbolu bilen çok bilmiş konuştu o gsnin değil Türk futbolunun sorunu giden başka hangi Türk takımı başarılı olmuş 18 0
    Salim yılmaz:
    Çok mal,ça gibi bir yorum 10 1
  • S62639202l:
    Sizdehiç utanma yokmu bu nasıl haber, Okan hoca ne söylemiş FB ileri kızdıracak, ben bir şey okumadım, Adam Lider takımın hocası gayet makul konuşmuş. İşte sizin yaptığınız bu olumsuz haberler kulüpler arsası sıkıntıya eden oluyor. Yazıklar olsun. 192 2 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    gs yi tebrik ederim bir fenerli olarak ally gohc olduğu sürece bu ülkeye ne futbolda nede ekonomide fayda olur 132 3 Yanıtla
  • Seçkin Tataroğlu:
    Ne söylemiş ki kızdıracak. 93 32 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    adamsın hoca kıskananlar catlasin ulaşamadiklara cığere mındar diyolar kulak asma kupaya devam 68 32 Yanıtla
    Ahmet Özay:
    Hırsızlıkla çalınan kupalar demek istedin heralde 0 32
  • Murat Avci:
    Galatasaray lı oyuncular diğer takımın oyuncularının ataklarını sürekli faul ile durduruyorlar neden se hiç kart görmüyorlar.özellikle leminayı seyredin görün,torerada aynı kendi sert faul yapıyor ama kendisine ufak bir dökün dokuz takla atıyor.. 10 60 Yanıtla
  • Hakan1421:
    Okan saplamaya devam ediyor 15 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Okan Buruk'tan Fenerbahçelileri çok kızdıracak şampiyonluk sözleri - Son Dakika
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