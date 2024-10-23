Okan Buruk'tan galibiyet yorumu: Yediğimiz gollerle taraftarlarımıza check-up testi yaptık - Son Dakika
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Okan Buruk'tan galibiyet yorumu: Yediğimiz gollerle taraftarlarımıza check-up testi yaptık

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Elfsborg galibiyetinden sonra konuştu. Genel planlarının tuttuğunu belirten Buruk, ''8-9 gol rahatça atabilirdik. Oyundan genel olarak mutluyum, yediğimiz goller dışında. Stada gelen taraftarımızı mutlu ettik. Ama 3 tane yediğimiz golle, check-up testi yaptık yine bizi seyredenlere'' dedi. Buruk, Yunus Akgün'ün PFDK'ya sevk edilmesine de tepki gösterdi.

23.10.2024 21:40  Güncelleme: 22:04
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 4-3 kazandıkları Elfsborg maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"8-9 GOL ATABİLİRDİK"

Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

"3-4-1-2 sistemiyle Elfsborg'a hazırlandık. Onların 3-4-3 oynayacağını düşünüyorduk, genel planlarımız tuttu. 8-9 gol rahatça atabilirdik. 3-2 olunca korkulu dakikalar ortaya çıkabiliyor. Dizilişi ve topa sahip olmayı kaybetmedik. 4-2 yaptık ama sonra bir hata yapınca, 4-3 oldu. Oyundan genel olarak mutluyum, yediğimiz goller dışında. İlk defa 3-4-1-2 oynadık ve iyi bir iş çıkardık.

"TARAFTARLARA CHECK-UP TESTİ YAPTIK"

İlk yarı fazla pozisyon vermedik. Rakibimiz bütün maç uzun topla oynadı. Biz hep pasla çıkan, pası deneyen takımız. Son iki lig maçında gol yememiştik. Bugün yediğimiz gollerde şanssızlık da oluyor. Barış'ın el pozisyonu mesela... Onun dışında attığımız goller beni mutlu ediyor. Ligde ve burada 3 gol ortalamasıyla gidiyoruz. Bu da ne kadar etkili olduğumuzu gösteriyor. RFS maçında da 2-3 pozisyon verdik ama hepsi gol oldu. Bugün de aynı şekilde. Buralarda biraz daha dikkatli olmamız lazım. Daha iyisini yapacak kalitemiz var. Bu hatalar yorgunlukla da birleşebiliyor ama oyuncularımın performansından memnunum. Çok fazla pozisyona girdik. İyi bir oyun seyrettirdik. Stada gelen taraftarımızı mutlu ettik. Ama 3 tane yediğimiz golle, check-up testi yaptık yine bizi seyredenlere. Bunları yapmadan, ilk yarıdaki oyun ve skor gibi, skorları da korumak gerekiyor.

"TÜRK TAKIMLARININ GÜCÜNÜ GÖSTERDİK"

Bence sonlara doğru takım düşmüyor, ayakta kaldık top ve oyun bizdeydi. Türk takımları ile Avrupa takımları arasında fark olduğuna inanmıyorum. Geçen sene Manchester United ve Bayern Münih örnekleri var. Türkiye Ligi ve Türk takımları da güçlü. Sezon başları zor oluyor, sonra bu dönemde üstünlüğümüzü ortaya koyuyoruz. İsveç takımları fiziksel olarak güçlü ama onların her anlamda üstüne çıktık. Türk takımlarının gücünü gösterdik.

"SAVUNMA TAKIMI DEĞİLİZ"

Savunma takımı değiliz. 10 kişi geride bekleyen bir hoca değilim! Hep önde oynadık, hep atak oynadık, hep riskli oynadık, bu böyle devam edecek. Niye çok gol yediğimizi sorabilirsiniz ama maçın geneline bakmak lazım. Altı hücumcuyla oynadık, önemli olan pozisyon üretmemizdi. Ligde de konsantrasyon azalınca sorun yaşıyoruz. Rigas maçında da bunu yaşadık. Rakibi önemsemediğimizde gol yiyoruz.

YUNUS AKGÜN'ÜN PFDK'YA SEVKİ

Yunus Akgün'ün sevkine şaşırdık. Daha önce de şaşırdık, yine şakınız. Ne olduğunu anlayamıyoruz. Yunus'un ceza almayacağını düşünüyorum, umut ediyorum ve ortada ceza alacak bir şey yok. Kurul karar verecek, saygılıyız. Sadece Galatasaraylı oyuncular bunu yaşıyor.

"TFF'YE, BAŞKANA VE KURALLARA GÜVENİYORUZ"

Çok fazla hakem hatası yaşıyoruz. Trabzonspor ve Galatasaray çok fazla hakem hatasına maruz kaldı. En çok Trabzonspor ve biz bunu yaşıyoruz. Güveniyoruz, saygı duyuyoruz. Teknik adam olarak sahada kalmak istiyorum. Birileri istedi diye sevk yapılması herkes için sıkıntı. Yarın öbür gün ben de isteyeceğim, herkes isteyecek. TFF'ye, başkana ve kurullara güveniyoruz. Kararlarına saygı duyuyoruz."

Okan Buruk\'tan galibiyet yorumu: Yediğimiz gollerle taraftarlarımıza check-up testi yaptık

Galatasaray, Yunus Akgün, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'tan galibiyet yorumu: Yediğimiz gollerle taraftarlarımıza check-up testi yaptık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Emin Erol:
    Trabzon sizin kardeşiniz tabi pis yalaka seni en çok fenerbahçe nin hakkı yendi bu ligde en çok kollanan hak etmeden şampiyon olan takım Galatasaray 26 74 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Atsaydınız o zaman Tottenham affetmez ama bu şekilde oynarsanız 27 17 Yanıtla
  • Gregor Samsa:
    Orta saha ve forvet hattı ferrari ama defans hattı tofaş düzeyinde. Bu takımın başını hep defansif hatalar ağrıtıyor. 25 3 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    bu takımın kendi sahasında 3 gol yemesi iyi bir oyun anlamına gelmez çokta kuvvetli bir rakip değil zaten 20 3 Yanıtla
  • Şükrü null:
    bugünkü rakip Beşiktaş'tan daha iyi bir takımdı. Konyaspor karşısındaki Beşiktaş GS den fark yer. Konyaspor saçma sapan defans hatasından iki gol yedi. 15 5 Yanıtla
  • Yusuf K.soy:
    Bir o kadarda yiyebilirdin, çok kolay gelebiliyorlar maalesef 18 2 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    YARIN 36 TAKIMLI AVRUPA LİGİNİN DEMİRTAN REZİLTAŞ NE YAPACAK BAKALIM. BECERİKSİZLER ORDUSU 10 4 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Sıra büyük civciv de :)) 8 4 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    sen bu futbolla totenham yada Beşiktaş karsısında oynarsan vay haline okancık ilk yarı güzel bir futbol izledik ikinci yarı rezil bir futbol izledik yazıklar olsun sana korkak adam 2 3 Yanıtla
  • Erkan Durmuş:
    Okan Buruk 3. sınıf bir teknik direktör. Büyük takım çalıştıracak kapasitesi yok. 1 3 Yanıtla
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