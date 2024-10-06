Okan Buruk'tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler - Son Dakika
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Okan Buruk'tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler

Okan Buruk\'tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor'u yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst için çok konuşulacak ifadeler kullandı. Buruk, "Eleştirilerden ben kurtuldum, şimdi Giovanni van Bronckhorst'u eleştirirler herhalde. Biz yendik, Jose Mourinho'yu eleştirdiler" dedi.

06.10.2024 23:08
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçında kazandığı penaltıya değinen Buruk, siyah-beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst için de çarpıcı ifadeler kullandı.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

"HAKEMİN SON DAKİKA VERMEDİĞİ FAUL NET"

Son dakika faul olarak gördük, hakemin faul vermediği pozisyon en net pozisyon. Bu standartta çok faul verdi, ceza sahasındaki hareket faul gibi gözüktü. Onu Alanyaspor'un net pozisyonu olarak sayabiliriz. Pozisyonu izlemedim henüz.

"LİDER DEVAM EDİYORUZ"

Liderdik, lider devam ediyoruz. Rakiplerimizle arayı açmaya çalışıyoruz. 22 günde 7 maç oynadık. İnsanlar bizi robot gibi görüyor. Avrupa'da çok fazla sakatlık olmaya başladı. Oyuncuların dinlenmesi lazım. Oyunculara çok yükleniyoruz. 7 maçlık zor seriyi kazanarak bitirdik. İyi oyunculardan oluşan iyi bir takımız. Kazanarak devam edeceğiz. Galatasaray şampiyonluk için, 5. yıldız için en önde gidiyor.

"KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK"

Berabere kalma ve kaybetme lüksünüz yok! Avrupa'da da her maçı kazanmak zorundasınız. Kasımpaşa, Alanyaspor onlar da oynamaya ve sonuç almaya çalıştı. Kalite arttıkça, lig daha zevkli olacak. Yorgunluk da ortaya çıkabiliyor. Ancak oyuncularımın performansından mutluyum.

"ARTIK VAN BRONCKHORST'U ELEŞTİRİRLER"

Eleştirilerden ben kurtuldum, şimdi Giovanni van Bronckhorst'u eleştirirler herhalde. Biz yendik, Jose Mourinho'yu eleştirdiler. Eleştiriler olacak ama hiç umurumda değil! Benim o şekilde kaybedecek vaktim yok! Takıma odaklanmak durumundayım. Eleştiriler beni etkilemiyor. İyi şeyler söylendiğinde de ilgilenmiyorum. Bir maç kaybediyorsunuz, sizi gömüyorlar! Eleştiriye açığım. Herkesin kendi fikirlerini söylemesi, yorumlaması güzel. Zaten futbolu bu yüzden seviyor insanlar. Herkesin yorumlamasına izin vermek lazım!

"BİZDE LİNÇ KÜLTÜRÜ VAR"

"En önemli şey, kendi tuttuğumuz takıma destek olmak. Taraftarlık bunu gerektiriyor. Bazen kızılacak şeyler yapıyoruz, ben ve oyuncularım... Sevindirecek daha çok şey yaptık. Sevindirmeye de daha çok alıştırdık. Ben gelmeden önce küme düşme hattına yakın dönemler oldu. Eleştiriler saygı çerçevesinde olsun demeyeceğim çünkü bizim ülkede linç kültürü var! Benim için ya da bir başkası için her şey bana normal geliyor. O yüzden bunlara odaklanmıyorum.

"BİZİMKİ DAHA ÇOK PENALTIYDI

Serdar Dursun'un kaçırdığı golden önce bir faul vardı. Beşiktaş'ın kazandığı penaltıyı da gördüm. Bizimki daha penaltıya benziyor. İkisi de verilmeyebilir, biri de verilebilir, bu tabii ki takdir hakkı."

Giovanni Van Bronckhorst, Galatasaray, Okan Buruk, Beşiktaş, Alanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Emin Erol:
    feto hep yanınızda Galatasaray 17 18 Yanıtla
  • Burak Gürsoy:
    oe ferhat ses ver ln pc :) 8 1 Yanıtla
  • Ankara null:
    okan hoca cok hakli 2 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    EMIN EROL FETOS DAN SIZIN KUPANIZ ALI DI VE OYNAYAMADINIZ UEFA YA GIR ŞİKECİ BASI SİZİ YAZIYOR , FETOS BITTI KUSLAR BITTI HADİİİİİİİİ 0 0 Yanıtla
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